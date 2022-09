जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़, जवानों ने मार गिराए दो दहशतगर्द

नेशनल डेस्क: जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। इस मुठभेड़ में सेना के जवानों ने दो दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया है। अन्य की तलाश में सुरक्षाबलों ने अभियान चलाया है। दोनों की पहचान करवाई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर जवानों ने अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी बीच आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। सेना के जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो आतंकी मारे गए हैं।

Two terrorists neutralised in a chance encounter by Anantnag Police in Thajiwara, Bijbehara area of Anantnag. Further details shall follow: J&K Police