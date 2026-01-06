Fog Alert: दिल्ली समेत कई शहरों में विजिबिलिटी हुई कम, एयरपोर्ट ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 06 Jan, 2026 09:02 AM

IGI Issued Advisory : उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे (Dense Fog) ने एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम दर्ज की गई है। इस खराब मौसम का सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए विशेष चेतावनी और एडवाइजरी जारी की है।

इन शहरों में विमान सेवाओं पर असर

कोहरे के कारण केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भी उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव या देरी होने की आशंका जताई गई है। प्रभावित होने वाले शहरों में शामिल हैं:

अधिकारियों के अनुसार इन इलाकों में 'लो विजिबिलिटी' के कारण विमानों को टेक-ऑफ और लैंडिंग में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

यात्रियों के लिए एयरपोर्ट की सलाह

दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

फ्लाइट स्टेटस चेक करें: घर से निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन (IndiGo, Air India आदि) की वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान का ताजा स्टेटस जरूर देख लें। एयरलाइन से संपर्क: किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में एयरलाइन के कॉल सेंटर या सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी लें। समय से पहले निकलें: सड़कों पर कोहरे के कारण एयरपोर्ट पहुंचने में भी सामान्य से अधिक समय लग सकता है, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।

मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान में गिरावट के साथ-साथ 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बन रहे हैं जिससे सड़क और रेल यातायात के साथ-साथ हवाई यातायात भी प्रभावित रहेगा।