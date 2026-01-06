Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Fog Alert: दिल्ली समेत कई शहरों में विजिबिलिटी हुई कम, एयरपोर्ट ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

Fog Alert: दिल्ली समेत कई शहरों में विजिबिलिटी हुई कम, एयरपोर्ट ने जारी की जरूरी एडवाइजरी

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 09:02 AM

fog alert delhi airport issues advisory

उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे (Dense Fog) ने एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम दर्ज की गई है। इस खराब मौसम का सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है जिसके...

IGI Issued Advisory उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में घने कोहरे (Dense Fog) ने एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम दर्ज की गई है। इस खराब मौसम का सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए विशेष चेतावनी और एडवाइजरी जारी की है।

PunjabKesari

इन शहरों में विमान सेवाओं पर असर

कोहरे के कारण केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि कई अन्य प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भी उड़ानों के शेड्यूल में बदलाव या देरी होने की आशंका जताई गई है। प्रभावित होने वाले शहरों में शामिल हैं:

अधिकारियों के अनुसार इन इलाकों में 'लो विजिबिलिटी' के कारण विमानों को टेक-ऑफ और लैंडिंग में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

PunjabKesari

यात्रियों के लिए एयरपोर्ट की सलाह

दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

  1. फ्लाइट स्टेटस चेक करें: घर से निकलने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइन (IndiGo, Air India आदि) की वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान का ताजा स्टेटस जरूर देख लें।

  2. एयरलाइन से संपर्क: किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या फ्लाइट रद्द होने की स्थिति में एयरलाइन के कॉल सेंटर या सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी लें।

  3. समय से पहले निकलें: सड़कों पर कोहरे के कारण एयरपोर्ट पहुंचने में भी सामान्य से अधिक समय लग सकता है, इसलिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें।

PunjabKesari

मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक सुबह और रात के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान में गिरावट के साथ-साथ 'कोल्ड डे' (Cold Day) जैसे हालात बन रहे हैं जिससे सड़क और रेल यातायात के साथ-साथ हवाई यातायात भी प्रभावित रहेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!