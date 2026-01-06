Main Menu

    मैं इंतजार कर रहा, आओ मुझे पकड़कर दिखाओ... मादुरो के बाद अब इस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को ललकारा(Video)

मैं इंतजार कर रहा, आओ मुझे पकड़कर दिखाओ... मादुरो के बाद अब इस देश के राष्ट्रपति ने ट्रंप को ललकारा(Video)

06 Jan, 2026 11:38 PM

now the president of this country has also issued an open challenge to trump

वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। पेट्रो ने ट्रंप को सीधे ललकारते हुए कहा है, “आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं यहीं तुम्हारा...

इंटरनेशनल डेस्कः वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। पेट्रो ने ट्रंप को सीधे ललकारते हुए कहा है, “आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।”

सोमवार को दिए अपने बयान में पेट्रो ने अमेरिका की वेनेजुएला कार्रवाई की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में इसी तरह की सैन्य नीति अपनाई, तो इसके गंभीर नतीजे होंगे।


“अगर बम गिरे, तो पहाड़ों में हजारों गुरिल्ला खड़े हो जाएंगे”

कोलंबियाई राष्ट्रपति ने कहा, “अगर अमेरिका बमबारी करता है, तो किसान (कैंपेसिनोस) पहाड़ों में हजारों गुरिल्ला बन जाएंगे। और अगर उस राष्ट्रपति को हिरासत में लिया गया, जिसे देश का बड़ा हिस्सा प्यार करता है और सम्मान देता है, तो जनता का ‘जैगुआर’ खुल जाएगा।”

पेट्रो ने यह भी कहा कि उन्होंने 1990 के दशक में गुरिल्ला आंदोलन छोड़ने के बाद हथियार न उठाने की कसम खाई थी, लेकिन “अगर मातृभूमि के लिए जरूरत पड़ी, तो मैं फिर से हथियार उठा लूंगा।” गौरतलब है कि गुस्तावो पेट्रो खुद कभी वामपंथी गुरिल्ला संगठन से जुड़े रहे हैं, हालांकि बाद में उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति का रास्ता अपनाया।

ट्रंप का तीखा हमला: “कोलंबिया भी बीमार देश है”

अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया, जब वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कोलंबिया को लेकर बेहद तीखी टिप्पणी की। ट्रंप ने कहा, “कोलंबिया भी बहुत बीमार है। वहां एक बीमार आदमी शासन कर रहा है, जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है। और वह ज्यादा दिन ऐसा नहीं करेगा।” ट्रंप ने यहां तक कहा कि कोलंबिया के खिलाफ भी सैन्य ऑपरेशन करना उन्हें “अच्छा विचार” लगता है।

कोलंबिया का जवाब: धमकी और बल प्रयोग अस्वीकार्य

कोलंबिया के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि देश “अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में संवाद, सहयोग और आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर कायम रहेगा,” लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि “किसी भी देश के बीच रिश्तों में धमकी या बल प्रयोग पूरी तरह अस्वीकार्य है।”

पहले भी लगा चुके हैं प्रतिबंध

यह पहला मौका नहीं है जब ट्रंप और पेट्रो आमने-सामने आए हों। अक्टूबर में ट्रंप प्रशासन ने गुस्तावो पेट्रो और उनके परिवार के कुछ सदस्यों पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि उनके संबंध अवैध ड्रग कारोबार से जुड़े लोगों से हैं।

कोलंबिया और ड्रग्स की सच्चाई

कोलंबिया दुनिया का सबसे बड़ा कोकीन उत्पादक देश है। कोका पौधे की खेती मुख्य रूप से तीन देशों कोलंबिया, पेरू और बोलीविया में होती है। अमेरिका लंबे समय से ड्रग्स के मुद्दे पर कोलंबिया पर दबाव बनाता रहा है।

मादुरो भी दे चुके हैं यही चुनौती

दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी ट्रंप को लगभग इसी अंदाज में चुनौती दी थी। उस वक्त अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी पर इनाम बढ़ाया था। मादुरो ने कहा था, “आओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैं मिराफ्लोरेस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। देर मत करना, कायर।”


व्हाइट हाउस ने उड़ाया मादुरो का मजाक

रविवार को व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मादुरो की पुरानी धमकियों और उन्हें गिरफ्तार करने के ऑपरेशन के दृश्य दिखाए गए। 61 सेकंड के इस वीडियो में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें वे कहते हैं, “उसके पास मौका था… जब तक कि वह खत्म नहीं हो गया। उसने हद पार की और नतीजा भुगता।” यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वेनेजुएला ऑपरेशन कैसे हुआ

कई महीनों की योजना के बाद अमेरिका ने अचानक कार्रवाई करते हुए सप्ताहांत में काराकस में छापा मारा। इस ऑपरेशन में अमेरिकी बलों ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया। ट्रंप ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्रग तस्करी और नार्को-आतंकवाद की साजिश के आरोप लगाए गए हैं और दोनों पर मुकदमा चलेगा।

