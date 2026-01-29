FASTag KYV नया नियम: 1 फरवरी से Toll पर नहीं रुकेगी गाड़ी, NHAI ने खत्म की सबसे बड़ी परेशानी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 29 Jan, 2026 10:35 AM
नेशनल डेस्क: हाईवे पर सफर करते वक्त टोल प्लाज़ा पर अचानक गाड़ी रुक जाना और मशीन से 'KYV अपडेट कराइए' की आवाज़ आना - यह झंझट अब बीते दिनों की बात होने वाली है। लाखों निजी वाहन चालकों को परेशान करने वाली इस प्रक्रिया पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बड़ा फैसला लिया है। 1 फरवरी 2026 से नए FASTag लेने वालों को KYV की अनिवार्यता से राहत मिलने जा रही है, जिससे टोल प्लाज़ा पर सफर पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा।
FASTag लेने की प्रक्रिया हुई सरल
NHAI ने निजी वाहनों के लिए FASTag जारी करने के नियमों में बदलाव करते हुए Know Your Vehicle (KYV) की अनिवार्य प्रक्रिया को हटाने का निर्णय लिया है। अब कार, जीप और वैन जैसे निजी वाहनों के लिए नया FASTag जारी होने के बाद बार-बार सत्यापन या दस्तावेज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका सीधा असर यह होगा कि टोल प्लाज़ा पर रुकावटें कम होंगी और भुगतान प्रक्रिया बिना अड़चन के पूरी हो सकेगी।
NHAI ने क्या कहा?
NHAI के मुताबिक, 1 फरवरी 2026 या उसके बाद जारी होने वाले सभी नए FASTag के लिए KYV जरूरी नहीं होगी। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि निजी वाहनों के मामले में यह प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। हालांकि FASTag जारी करते समय वाहन की जानकारी की जांच पहले ही पूरी कर ली जाएगी।
पहले क्यों होती थी परेशानी?
अब तक ऐसा होता था कि FASTag एक्टिव होने के बावजूद वाहन मालिकों से दोबारा फोटो, दस्तावेज़ या सत्यापन मांगा जाता था। कई बार सही जानकारी देने के बाद भी टैग सस्पेंड कर दिया जाता था। इससे लोगों को बार-बार बैंक और कस्टमर केयर के चक्कर लगाने पड़ते थे और टोल प्लाज़ा पर विवाद की स्थिति बन जाती थी।
अब कैसे होगी जांच?
नए सिस्टम के तहत बैंक FASTag जारी करने से पहले ही VAHAN डेटाबेस के जरिए वाहन के रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करेंगे। यह प्रक्रिया अनिवार्य होगी। जरूरत पड़ने पर आरसी का इस्तेमाल क्रॉस-वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है। यानी अब पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी कि टैग सही वाहन के नाम पर जारी हो।
किन हालात में लागू होगी KYV?
KYV प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। यह केवल खास परिस्थितियों में लागू होगी, जैसे—
-
FASTag गलत वाहन से जुड़ा हो
-
टैग ठीक से चिपका न हो
-
किसी तरह की धोखाधड़ी या दुरुपयोग की आशंका हो
-
टोल प्लाज़ा पर विवाद की स्थिति बने
सामान्य हालात में वाहन मालिकों को किसी अतिरिक्त जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा।
मौजूदा FASTag यूज़र्स को राहत
जो लोग पहले से FASTag का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब तक किसी तरह की गड़बड़ी सामने नहीं आती, तब तक उनसे भी KYV अपडेट नहीं मांगी जाएगी। इससे टोल पर बेवजह रुकने और विवाद की संभावना कम होगी।
ड्राइविंग एक्सपीरिएंस होगा बेहतर
NHAI का मानना है कि इस फैसले से निजी वाहन चालकों का सफर ज्यादा सुगम होगा। कागजी काम घटेगा, टोल पर झगड़े कम होंगे और FASTag जल्दी जारी होकर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। कुल मिलाकर हाईवे पर ड्राइविंग का अनुभव पहले से ज्यादा सहज होगा।
कमर्शियल वाहनों के लिए नियम जस का तस
यह छूट केवल निजी वाहनों तक सीमित है। बस, ट्रक और अन्य कमर्शियल वाहनों के लिए KYV प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। FASTag की अनिवार्यता सभी वाहनों पर लागू रहेगी। NHAI ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपना FASTag सही मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक रखें और समय पर रिचार्ज करते रहें, ताकि ब्लैकलिस्टिंग या डबल टोल जैसी समस्याओं से बचा जा सके।