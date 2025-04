‘आपकी वजह से मिला मेरी बेटी को मिला नया जीवन’, पिता ने PM मोदी को लिखा इमोशनल लेटर

नेशनल डेस्क: गुजरात के निवासी विपुल पित्रोदा की ज़िंदगी उस वक्त पूरी तरह से बदल गई, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के पेट में 6 इंच की गांठ है। विपुल खुद पोलियो से पीड़ित हैं, और एक साधारण परिवार से आते हैं। उनके ऊपर उनकी पत्नी, दो बच्चों और माता-पिता की जिम्मेदारी है। बेटी की बीमारी और इलाज का खर्च सुनकर वे बेहद परेशान हो गए थे। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जानकारी मिली। इस योजना के तहत उनकी बेटी का इलाज पूरी तरह से मुफ्त हुआ। इलाज अच्छे अस्पताल में, बेहतर सुविधाओं के साथ किया गया और बच्ची अब पूरी तरह से स्वस्थ है। विपुल ने कहा, "मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन इस योजना ने मेरी चिंता दूर कर दी। मेरी बच्ची की देखभाल बहुत अच्छे से हुई।"

𝐏𝐌 𝐌𝐨𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞𝐬 𝐭𝐨 𝐬𝐡𝐨𝐰 𝐡𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐬.



When Vipul Pitroda’s daughter fell critically ill, Ayushman Bharat stepped in. The scheme didn’t just cover the costs — it gave his daughter a second chance and his family new hope.



