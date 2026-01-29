Main Menu

Heavy Rain Warning: आने वाले दो दिनों में बारिश फिर मचाएगी अपना तांडव, इस राज्य में IMD का अलर्ट जारी

29 Jan, 2026 12:16 PM

Heavy Rain Alert : उत्तर प्रदेश में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद अब प्रदेश कोहरे की चपेट में है। ठंडी हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है जिससे लोग एक बार फिर कांपने पर मजबूर हैं। हालांकि आज दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है लेकिन यह राहत ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। आने वाले दो दिनों यानि कि 31 जनवरी से बारिश फिर अपना तांडव मचाएगी। मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले दिनों के लिए नया अलर्ट जारी किया है।

इन 16 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट

बारिश की नमी के कारण उत्तर प्रदेश के तराई और पश्चिमी इलाकों में विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम रहने वाली है। मौसम विभाग ने निम्नलिखित जिलों में मध्यम से घने कोहरे की चेतावनी दी है:

PunjabKesari

नोएडा से लखनऊ तक: आज कैसा रहेगा हाल?

  • लखनऊ: राजधानी में सुबह हल्का कोहरा रहेगा लेकिन दोपहर में धूप खिलने के आसार हैं। तापमान 12°C से 22°C के बीच रहेगा।

  • नोएडा-गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर से सटे इन इलाकों में भी दिन में धूप निकलेगी जिससे ठंड से मामूली राहत मिलेगी।

PunjabKesari

31 जनवरी से फिर बिगड़ेगा मौसम 

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 31 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसका असर 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच पूरे प्रदेश में दिखेगा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, रायबरेली और सहारनपुर में फिर से मध्यम बारिश हो सकती है। इस बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और शीतलहर का प्रकोप दोबारा शुरू हो सकता है।

यह भी पढ़ें: अधूरी रह गई 'शांभवी' की ऊंची उड़ान: बारामती प्लेन क्रैश में को-पायलट की भी मौत, याद कर फूट-फूटकर रो पड़े रिश्तेदार

PunjabKesari

यात्रियों और किसानों के लिए सलाह

कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी कम होगी, इसलिए हेडलाइट का प्रयोग करें और गति धीमी रखें। ठंडी हवाओं और बारिश के कारण सर्दी-जुकाम का खतरा बढ़ सकता है। अगले कुछ दिनों में होने वाली बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद हो सकती है लेकिन जलभराव से बचाव के इंतजाम रखें।

