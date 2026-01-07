Main Menu

Gold Price Fall: सोने-चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल, जानें नए रेट

gold and silver prices fall sharply causing a stir in the market

मल्टी कमोडिटी मार्केट में बुधवार को रिकॉर्ड हाई के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 3.7 फीसदी टूटी, जबकि सोने में लगभग 1 फीसदी की गिरावट आई। विशेषज्ञों के मुताबिक यह गिरावट मुनाफावसूली के कारण हुई है। हालांकि लॉन्ग...

नेशनल डेस्कः मल्टी कमोडिटी मार्केट में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कई दिनों की लगातार तेजी और रिकॉर्ड हाई स्तर छूने के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली हावी रही, जिससे दोनों कीमती धातुओं के भाव फिसल गए। इस अचानक आई गिरावट ने बाजार में हलचल हो गई और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सोने-चांदी के दामों में आगे भी कमजोरी जारी रह सकती है।

बुधवार शाम करीब 7.25 बजे MCX पर चांदी की कीमत 9,696 रुपये या 3.74 फीसदी गिरकर 2,49,115 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे पहले दिन के कारोबार में चांदी ने रिकॉर्ड हाई बनाते हुए 2,59,692 रुपये प्रति किलोग्राम का स्तर छुआ था। वहीं सोने की कीमत में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को सोना 1,332 रुपये टूटकर 1,37,751 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। सोने का अब तक का रिकॉर्ड हाई स्तर 1,40,465 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा है। 5 फरवरी वायदा के लिए सोने की कीमत में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखी गई।

गिरावट की वजह क्या है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली की है। बाजार में यह आशंका भी रही कि ऊंचे स्तर पर खरीदारी करने से नुकसान हो सकता है। खासतौर पर चांदी ने बीते एक साल में 150 फीसदी से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि सोने में करीब 75 फीसदी की तेजी आई है। इसी कारण निवेशकों ने मुनाफा सुरक्षित करना बेहतर समझा।

और ये भी पढ़े

आगे और गिरावट की आशंका?

विशेषज्ञों का मानना है कि सोना और चांदी फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म में मुनाफावसूली के चलते और गिरावट संभव है। हालांकि लॉन्ग टर्म में मजबूत मांग के कारण दोनों धातुओं की स्थिति मजबूत बनी रह सकती है। ऊंचे दामों को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।

कई बैंक और बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2026 में भी सोने और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर बने रह सकते हैं। अगर नए रिकॉर्ड नहीं भी बनते हैं तो मजबूत सपोर्ट के साथ कीमतों के स्थिर रहने की संभावना जताई जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि गिरावट के दौरान खरीदारी का अवसर मिल सकता है।

डिजिटल निवेश का सुझाव

कीमतों के काफी ऊंचे होने के कारण आम निवेशकों के लिए एकमुश्त बड़ी रकम लगाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में विशेषज्ञ डिजिटल निवेश का सुझाव दे रहे हैं। निवेशक गोल्ड ETF, सिल्वर ETF या गोल्ड-सिल्वर फंड के जरिए निवेश कर सकते हैं। इसमें मंथली या वीकली निवेश की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे तेजी के समय फायदा मिल सकता है और गिरावट के दौरान जोखिम सीमित रहता है।

