Gold-Silver Price Surge: सोना-चांदी की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी, इतनी हो गईं कीमतें

नेशनल डेस्कः शुक्रवार, 2 जनवरी को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिले मजबूत संकेतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों का रुझान एक बार फिर सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ता नजर आया। इसका सीधा असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना और चांदी दोनों ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गए।

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना महंगा
दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 1,100 रुपये की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद सोना 1,39,440 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, विदेशी बाजारों में मजबूती और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते घरेलू बाजार में भी सोने को सपोर्ट मिला है।

चांदी की कीमत में बड़ी छलांग
चांदी की कीमतों में भी शुक्रवार को जबरदस्त उछाल देखने को मिला। एक ही दिन में चांदी 4,000 रुपये महंगी हो गई और 2,41,400 रुपये प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) के स्तर पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत खरीदारी का असर घरेलू बाजार पर भी साफ नजर आया।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड में तेजी
वैश्विक बाजार में स्पॉट गोल्ड 67 डॉलर से अधिक चढ़कर 4,392.94 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक यह 1 फीसदी से अधिक की बढ़त के साथ 4,390 डॉलर के आसपास कारोबार करता दिखा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और सोने को लेकर सकारात्मक आउटलुक इस तेजी के प्रमुख कारण हैं।

मिराए एसेट शेयरखान के कमोडिटी हेड प्रवीण सिंह के अनुसार, फिलहाल सोने में सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोना 4,250 डॉलर से 4,335 डॉलर प्रति औंस के दायरे में बना रह सकता है। निवेशकों की नजर अगले सप्ताह जारी होने वाले अहम अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर टिकी रहेगी, जिनमें ISM मैन्युफैक्चरिंग, ISM नॉन-मैन्युफैक्चरिंग और नॉन-फार्म पेरोल रिपोर्ट शामिल हैं।

स्पॉट सिल्वर में भी मजबूती बरकरार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल दर्ज किया गया। स्पॉट सिल्वर 3.06 डॉलर यानी करीब 4.3 फीसदी की बढ़त के साथ 74.52 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट सौमिल गांधी के मुताबिक, चांदी ने साल 2026 की शुरुआत बेहद सकारात्मक रुख के साथ की है। उल्लेखनीय है कि साल 2025 में चांदी ने बीते चार दशकों में सबसे मजबूत सालाना बढ़त दर्ज की थी।

क्यों हो रही सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी
विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की संभावना और डॉलर की मजबूती जैसे कारक सोने और चांदी की कीमतों को सहारा दे रहे हैं। इसके अलावा, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर सख्ती और रूस-यूक्रेन के बीच दोबारा बढ़े तनाव ने भी सुरक्षित निवेश की मांग को और मजबूत किया है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाकर सोना और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं।

