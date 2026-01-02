Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Crime News: हंसता-खेलता परिवार चंद सेकंड में बर्बाद, दो मासूम बेटी के पिता SBI ब्रांच मैनेजर ने ऐसे किया खौफनाक अंत

Crime News: हंसता-खेलता परिवार चंद सेकंड में बर्बाद, दो मासूम बेटी के पिता SBI ब्रांच मैनेजर ने ऐसे किया खौफनाक अंत

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 11:35 AM

gorakhpur ayodhya highway saryu river bridge ayodhya sbi branch manager

अयोध्या में बुधवार दोपहर एक दुखद घटना ने सबको झकझोर दिया। शहर के कोतवाली क्षेत्र में गोरखपुर-अयोध्या हाईवे पर बने सरयू नदी के पुल से बहराइच जिले के एसबीआई ब्रांच मैनेजर ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने राहत और बचाव...

नेशनल डेस्क: अयोध्या में बुधवार दोपहर एक दुखद घटना ने सबको झकझोर दिया। शहर के कोतवाली क्षेत्र में गोरखपुर-अयोध्या हाईवे पर बने सरयू नदी के पुल से बहराइच जिले के  SBI  ब्रांच मैनेजर ने नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और शाम तक शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

बैंक मैनेजर की पहचान  
मृतक बैंक मैनेजर की पहचान रामबाबू सोनी (39) के रूप में हुई है। वे गोंडा जिले के मनकापुर क्षेत्र स्थित जवाहर नगर के निवासी थे। रामबाबू बहराइच जिले में SBI की शाखा में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। परिवार के अनुसार, वे अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन लंबे समय से मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे थे।

घटना बुधवार दोपहर लगभग 12 बजे हुई। रामबाबू ने अपने परिवार से पहले फोन पर बातचीत की और फिर अपनी लोकेशन अपनी पत्नी को भेजी। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर दिया और पीठ पर बैग लादे हुए पुल से सरयू नदी में कूद गए। परिवार को लोकेशन मिलने के बाद उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और बचाव कार्य
अयोध्या कोतवाली की पुलिस ने सूचना मिलते ही गोताखोरों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने बताया कि लगभग 8 बजे शाम को गोताखोरों ने रामबाबू का शव नदी से निकाल लिया। उनके साथ उनका मोबाइल और बैग बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिवार के बयान दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। साथ ही मोबाइल फोन की जांच भी की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आत्महत्या से पहले उन्होंने किससे संपर्क किया था या कोई संदेश भेजा था।

और ये भी पढ़े

आत्महत्या के पीछे की वजह
पुलिस और परिवार का कहना है कि रामबाबू लंबे समय से तनाव में थे, लेकिन आत्महत्या का वास्तविक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। जांच में उम्मीद है कि परिवार और मोबाइल के सबूतों के आधार पर यह पता चल सकेगा कि आखिर उन्हें इतना तनाव क्यों था कि उन्होंने यह दर्दनाक कदम उठाया।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!