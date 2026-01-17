केंद्र सरकार की ये योजना मुश्किल समय में बनेगी ढाल, महज 20 रुपये में मिलेगा 2 लाख रुपये तक का फायदा

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) आम नागरिकों के लिए आर्थिक सुरक्षा का भरोसेमंद माध्यम है। इस योजना के तहत सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम देकर दुर्घटना में 2 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। हादसे में मृत्यु, पूर्ण विकलांगता...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिल सके। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), जो बेहद कम खर्च में बड़ा दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है।

यह योजना खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, जिनकी आमदनी सीमित होती है। अक्सर परिवार का एक ही सदस्य कमाने वाला होता है और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो पूरा परिवार आर्थिक संकट में फंस सकता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने यह बीमा योजना शुरू की।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ 20 रुपये सालाना प्रीमियम देकर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। योजना की अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक रहती है और इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर बीमाधारक के नॉमिनी को 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। अगर किसी हादसे में दोनों आंखों, दोनों हाथों या दोनों पैरों की पूरी क्षति हो जाती है, तब भी 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलता है। वहीं, आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसका बैंक खाता होना जरूरी है। प्रीमियम राशि हर साल बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के जरिए कटती है, जिससे बार-बार रिन्यू कराने की परेशानी नहीं होती और बीमा बिना रुकावट जारी रहता है।

यदि कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है, तो उसे अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म भरना होगा। जरूरी जानकारी और दस्तावेज जमा करने के बाद आवेदन पूरा हो जाता है। यह योजना कम लागत में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने का एक भरोसेमंद विकल्प है।



