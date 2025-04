Western Disturbance: 16 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव. 15 राज्यों में बारी बारिश का अलर्ट, IMD ने जारी किया अलर्ट

नेशनल डेस्क: देश के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। हालांकि, कुछ इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं ने थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन वो राहत ज्यादा देर टिकती नहीं दिख रही।

मौसम विभाग की मानें तो 16 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा। इसके असर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी हिस्सों में बारिश और तेज़ आंधी चल सकती है।

Western Disturbance further moved eastwards and situated over central Nepal. This will continue to trigger thunderstorms over East India for next 2-3 days.

Video: Windy ECMWF. pic.twitter.com/QrfvCMd5dv — 🔴All India Weather (@pkusrain) April 13, 2025