Ayushman Card Eligibility: अगर आपके पास है ये चीजें, तो भूल जाइए ₹5 लाख का मुफ्त इलाज, कहीं आप भी तो नहीं इस लिस्ट में?

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 02:32 PM

if you have these things forget about free treatment worth 5 lakh

नेशनल डेस्क : आयुष्मान भारत योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है,जिसका फायदा उठाकर लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। हालांकि इस योजना का मकसद समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा देना है। इसी कारण सरकार ने संपन्न और संगठित क्षेत्र के लोगों को इससे बाहर रखा है। यदि आपके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है या परिवार का कोई सदस्य Income Tax भरता है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा वे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनका EPF या ESIC कटता है, उन्हें भी इस सूची से बाहर रखा गया है। आर्थिक संपन्नता के मानकों की बात करें तो, जिन परिवारों के पास दो, तीन या चार पहिया वाहन (जैसे कार, ट्रैक्टर या मोटर बोट) है, या जिनके पास मशीनीकृत खेती के उपकरण हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही, ₹10,000 प्रति माह से अधिक आय वाले परिवार, फ्रिज या लैंडलाइन फोन रखने वाले लोग और 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि के मालिक भी आयुष्मान कार्ड के लिए अपात्र माने जाते हैं।

 वरिष्ठ नागरिकों (70+) के लिए ऐतिहासिक बदलाव 

दिसंबर 2025 की ताजा स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की कोई सीमा नहीं है। चाहे वे अमीर हों या गरीब, उन्हें एक अलग Ayushman Vay Vandana Card जारी किया जा रहा है। यदि उनके परिवार का पहले से ही आयुष्मान कार्ड बना है, तो बुजुर्ग सदस्य को ₹5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा, जिसे वे अकेले इस्तेमाल कर सकेंगे।

ऑनलाइन पात्रता जाँचने की आसान प्रक्रिया

यदि आप इस संशय में हैं कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो इसे जाँचने की प्रक्रिया बेहद सरल और डिजिटल है। आपको सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल beneficiary.nha.gov.in या pmjay.gov.in पर जाना होगा। वहां 'Am I Eligible' टैब पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। आपके नंबर पर आए OTP को भरने के बाद आप अपने राज्य और जिले का चयन करें। यहाँ आप अपने नाम, राशन कार्ड नंबर (Family ID) या आधार नंबर के जरिए अपनी पात्रता सर्च कर सकते हैं। यदि आपका नाम स्क्रीन पर दिखाई देता है, तो आप तुरंत e-KYC की प्रक्रिया पूरी कर अपना आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

गलत जानकारी पर रद्द होगा कार्ड

सरकार अब अपात्र लोगों की पहचान के लिए डेटा वेरिफिकेशन का सहारा ले रही है। हाल के सर्वेक्षणों में पाया गया है कि कई आयकर दाताओं और संपन्न लोगों ने गलत तरीके से कार्ड बनवा लिए थे। ऐसे लोगों के कार्ड अब Cancel किए जा रहे हैं। यदि पात्रता सूची में नाम होने के बाद भी कार्ड बनाने में समस्या आ रही है, तो आप टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800-111-565 पर संपर्क कर सकते हैं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा सकते हैं।

 

