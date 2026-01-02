Highest Package IIT Hyderabad : 21 साल के एक छात्र ने रचा इतिहास, मिला 2.5 करोड़ का पैकेज

जहां एक तरफ दुनिया भर में छंटनी, स्टार्टअप बंद होने और जॉब मार्केट की सुस्ती की खबरें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय युवाओं की काबिलियत लगातार नई मिसालें कायम कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है IIT हैदराबाद से, जहां महज 21...

नेशनल डेस्क: जहां एक तरफ दुनिया भर में छंटनी, स्टार्टअप बंद होने और जॉब मार्केट की सुस्ती की खबरें लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय युवाओं की काबिलियत लगातार नई मिसालें कायम कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण सामने आया है IIT हैदराबाद से, जहां महज 21 साल के एक छात्र ने ऐसा पैकेज हासिल किया है, जिसने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

IIT हैदराबाद का अब तक का सबसे बड़ा ऑफर

कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर स्टूडेंट एडवर्ड नाथन वर्गीस को सालाना 2.5 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। यह IIT हैदराबाद के इतिहास का अब तक का सबसे ऊंचा पैकेज माना जा रहा है। इस भारी-भरकम ऑफर ने गूगल, फेसबुक जैसी दिग्गज टेक कंपनियों के पैकेज को भी पीछे छोड़ दिया है।

नीदरलैंड की ट्रेडिंग फर्म ने दिया ऑफर

एडवर्ड को यह शानदार ऑफर नीदरलैंड स्थित ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी Optiver की ओर से मिला है। वह जुलाई से नीदरलैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम शुरू करेंगे। खास बात यह है कि उन्हें यह नौकरी लंबी भर्ती प्रक्रिया के बाद नहीं, बल्कि प्री-प्लेसमेंट ऑफर के रूप में मिली।

दरअसल, एडवर्ड ने पिछले साल Optiver में दो महीने की इंटर्नशिप की थी। इस दौरान उनके प्रदर्शन और तकनीकी कौशल से कंपनी इतनी प्रभावित हुई कि इंटर्नशिप को सीधे फुल-टाइम जॉब ऑफर में बदल दिया गया।

17 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

IIT हैदराबाद की स्थापना साल 2008 में हुई थी। तब से लेकर अब तक यह सबसे बड़ा प्लेसमेंट पैकेज है। इससे पहले संस्थान का सबसे ऊंचा पैकेज साल 2017 में करीब 1 करोड़ रुपये का रहा था। एडवर्ड की इस उपलब्धि ने न सिर्फ पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि संस्थान की प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाई दी है।

कोडिंग बना सफलता की कुंजी

हैदराबाद के रहने वाले एडवर्ड अपनी सफलता का श्रेय कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को देते हैं। वह देश के टॉप-100 प्रोग्रामर्स में शामिल रह चुके हैं। बीटेक के पहले साल से ही उन्होंने कोडिंग और एल्गोरिद्म पर खास फोकस किया। उनका मानना है कि मजबूत तकनीकी समझ और IIT का शैक्षणिक माहौल ही वह वजह है, जिसके चलते जॉब मार्केट की मंदी का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा।

IIT हैदराबाद में प्लेसमेंट का शानदार प्रदर्शन

इस साल IIT हैदराबाद में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई शानदार प्लेसमेंट देखने को मिले हैं। एक अन्य छात्र को भी 1.1 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। संस्थान का औसत पैकेज भी बड़ी छलांग लगाते हुए पिछले साल के 20.8 लाख रुपये से बढ़कर इस साल 36.2 लाख रुपये तक पहुंच गया है।

पहले चरण में अब तक 24 अंतरराष्ट्रीय ऑफर मिल चुके हैं। करियर सर्विसेज विभाग के अनुसार संस्थान का मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि हर छात्र को उसकी योग्यता के अनुसार बेहतर करियर का अवसर देना है। फिलहाल प्लेसमेंट का दूसरा चरण जारी है, जिसमें पोस्टग्रेजुएट छात्रों पर खास ध्यान दिया जा रहा है।