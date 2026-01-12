Main Menu

Vande Bharat Sleeper fares: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया तय, 3AC, 2AC और 1AC का किराया देखें

12 Jan, 2026 08:25 PM

indian railway vande bharat sleeper ticket price vande bharat sleeper

भारतीय रेलवे जल्द ही अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हावड़ा–कामाख्या मार्ग पर लॉन्च करने जा रही है। इस प्रीमियम ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें RAC सुविधा नहीं होगी – यानी टिकट या तो पूरी तरह कन्फर्म होगा या नहीं मिलेगा। यात्रियों के...

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे जल्द ही अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हावड़ा–कामाख्या मार्ग पर लॉन्च करने जा रही है। इस प्रीमियम ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें RAC सुविधा नहीं होगी – यानी टिकट या तो पूरी तरह कन्फर्म होगा या नहीं मिलेगा। यात्रियों के लिए किराया भी घोषित कर दिया गया है:0 3AC में 2299 रुपये, 2AC में 2970 रुपये और 1AC में 3640 रुपये। कामाख्या से मालदा और न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी अलग-अलग श्रेणियों में टिकट की दरें तय की गई हैं।

किराए और कैटेगरी:

कामाख्या से अन्य स्टेशनों के लिए भी किराया तय किया गया है। उदाहरण के लिए, कामाख्या–मालदा टाउन में 3AC 1522 रुपये, 2AC 1965 रुपये, और 1AC 2409 रुपये है। वहीं कामाख्या–न्यू जलपाईगुड़ी के लिए 3AC 962 रुपये, 2AC 1243 रुपये, और 1AC 1524 रुपये होगा। इसके अलावा सभी टिकटों पर 5 प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा।

रेलवे ने इस प्रीमियम वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के लिए न्यूनतम दूरी 400 किलोमीटर तय की है, ताकि लंबी दूरी के यात्रियों को आराम और तेज़ सफर का अनुभव मिल सके। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तेज़ गति, आराम और आधुनिक सुविधाओं के साथ यात्रियों को लंबे सफर का अनुभव और भी शानदार बनाएगी।

