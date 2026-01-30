Tatkal Booking Rules: रेलवे ने दी बड़ी खबर: Tatkal टिकट बुकिंग हुई आसान, नियमों में किए बदलाव

Edited By Anu Malhotra, Updated: 30 Jan, 2026 11:30 AM

नेशनल डेस्क: भारतीय रेलवे ने Tatkal टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे आम यात्रियों के लिए टिकट पाना अब पहले से कहीं अधिक सरल और भरोसेमंद हो गया है। पिछले कई सालों से यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि Tatkal टिकट सेकंडों में बिक जाते हैं। इसका मुख्य कारण एजेंट और बोट्स द्वारा सिस्टम का कब्जा करना था। इस समस्या को खत्म करने के लिए रेलवे ने अब अपनी बुकिंग प्रणाली में कई सुधार किए हैं।

नए नियमों के तहत, अगर आपका IRCTC अकाउंट पूरी तरह से आधार से लिंक और वेरिफाइड है, तो टिकट बुकिंग की प्रक्रिया अब सिर्फ एक क्लिक में पूरी होने की संभावना बढ़ जाएगी।

नए Tatkal नियम क्या हैं?

रेलवे की यात्रियों के लिए सलाह

रेलवे ने यात्रियों को कुछ जरूरी सुझाव भी दिए हैं। उनका कहना है कि IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक और वेरिफाइड रखना जरूरी है। इसके अलावा बुकिंग से पहले इंटरनेट कनेक्शन स्थिर करें और मोबाइल नंबर सही डालें, ताकि OTP वेरिफिकेशन आसानी से पूरा हो सके।

रेलवे का यह कदम टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और पारदर्शी, सुरक्षित और सरल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव के बाद आम यात्रियों के पास Tatkal टिकट पाने की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी।