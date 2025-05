खराब मौसम के कारण बीच हवा में लड़खड़ाने लगा Indigo का विमान, खौफनाक VIDEO में चिल्लाते दिखे यात्री, सुनाई आपबीती

नेशनल डेस्क। दिल्ली से श्रीनगर जा रहे इंडिगो के एक विमान को खराब मौसम का सामना करना पड़ा जिससे विमान में भारी अफरा-तफरी मच गई। इस घटना के बाद विमान को श्रीनगर में सुरक्षित लैंड करवाया गया लेकिन विमान के आगे के हिस्से (नोज कोन) को नुकसान पहुंचा है।

आसमान में डर का मंजर

विमान में बैठे 240 यात्री और चालक दल के सदस्य उस समय दहशत में आ गए जब विमान तेजी से ऊपर-नीचे लड़खड़ाने लगा। यात्रियों ने इमरजेंसी में मदद के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एयर टर्बुलेंस (हवा के झटके) इतनी तेज थे कि विमान अंदर से बुरी तरह हिल रहा था।

Indigo flight 6E-2142 from Delhi to Srinagar got caught in a severe hailstorm. The flight landed safely and all passangers are safe. Hailstorm was so severe that it damaged the plane's nose cone. pic.twitter.com/E0BioVa8tF

घटना से जुड़ा एक वायरल वीडियो भी सामने आया है जिसमें यात्री घबराहट में चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि खराब मौसम के कारण विमान बुरी तरह हिल रहा था और उस पर लगातार ओले गिर रहे थे। कई यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

पायलट की सूझबूझ की तारीफ

इस मुश्किल स्थिति में पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को आपातकाल की सूचना दी। उनकी तत्परता और फ्लाइट क्रू के सहयोग से विमान की सुरक्षित लैंडिंग हो पाई। इस घटना के बाद यात्रियों और सोशल मीडिया यूजर्स ने पायलट और फ्लाइट क्रू की जमकर तारीफ की है। यात्रियों ने इस घटना को इंटरनेट पर साझा करते हुए पायलट के प्रति आभार व्यक्त किया।

नबीला जमाल नाम की एक यात्री ने 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर फ्लाइट के अंदर का एक वीडियो शेयर करते हुए इसे "बहुत बुरा सपना" बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "दिल्ली-श्रीनगर इंडिगो फ्लाइट में भयंकर तूफान आया। लोगों के बीच चीख-पुकार और प्रार्थनाएं सुनी गईं। विमान में तूफान बहुत भयंकर था।" हालांकि उन्होंने राहत की खबर भी दी कि जहाज में सवार सभी 227 लोग सुरक्षित हैं। नबीला ने बताया कि फ्लाइट की 'नोज कोन' क्षतिग्रस्त हो गई और केबिन का सामान भी नीचे गिर गया था।

इंडिगो की फ्लाइट 6E 2142 में सवार यात्री शेख समीउल्लाह ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया, "मैं इंडिगो की फ्लाइट में सवार था। सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन अचानक पायलट ने खराब स्थिति की घोषणा की। इसके बाद हम सबको सीट बेल्ट बांधने के लिए कहा गया।" समीउल्लाह ने कहा कि वह अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं, "लेकिन मैंने कभी इस तरह का भयानक अनुभव नहीं महसूस किया। यह काफी भयावह था।" उन्होंने विमान को सुरक्षित उतारने के लिए पायलट की जमकर तारीफ की।

VIDEO | Here's what Sheikh Samiullah, a passenger aboard IndiGo flight 6E 2142 from Delhi to Srinagar, said after the aircraft was suddenly caught in a hailstorm.



"I was onboard the IndiGo flight when everything seemed normal, until the pilot suddenly announced a rough patch… pic.twitter.com/Gam7yM776j