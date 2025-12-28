Viral Video: अब रोबोट दे रहे हैं डांसर्स को टक्कर, IIT बॉम्बे से सामने आया ये हैरान करने वाला वीडियो

बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का गाना Fa9la सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। इसी गाने की धुन पर IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट 2025 में एक रोबोट ने ऐसा डांस किया कि दर्शक दंग रह गए।

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड फिल्म धुरंधर का गाना Fa9la सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी ट्रेंड कर रहा है। इसी गाने की धुन पर IIT बॉम्बे के टेकफेस्ट 2025 में एक रोबोट ने ऐसा डांस किया कि दर्शक दंग रह गए। सामान्य तकनीकी प्रदर्शन की उम्मीद में आए दर्शकों ने मंच पर रोबोट के डांस को देखकर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू कर दी।



टेकफेस्ट का सबसे चर्चित पल बना रोबोट डांस

यह प्रस्तुति टेकफेस्ट के मुख्य मंचों पर हुई। जैसे ही गाना बजा, रोबोट ने आत्मविश्वास के साथ थिरकना शुरू किया। उसकी हरकतें प्रशिक्षित मानव नर्तकों जैसी थीं, लय और सटीकता के साथ हाव-भाव भी दिखाए। दर्शकों ने उसकी तकनीकी दक्षता और स्वाभाविक प्रस्तुति दोनों की जमकर तारीफ की।



सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम पर @informed.in नामक हैंडल से शेयर होने के बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में इसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों बार देखा गया। रोबोट के डांस ने केवल कैंपस में ही नहीं, बल्कि देशभर में तकनीक प्रेमियों और बॉलीवुड फैंस का ध्यान खींचा।



Fa9la: गाने की खासियत

बता दें, Fa9la गाने को बहरीन स्थित रैप कलाकार Flipperachi ने बनाया है। यह गाना फिल्म धुरंधर के निर्णायक क्षण के लिए क्रिएट किया गया है और निर्देशक आदित्य धर ने इसे कहानी के साथ खूबसूरती से संतुलित किया है।



