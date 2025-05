डेढ़ साल की उम्र में अनाथालय छोड़ा, Jyoti Malhotra की मां ने बचपन में ही छोड़ दिया था साथ

नेशनल डेस्क: हरियाणा की एक चर्चित यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर, ज्योति मल्होत्रा उर्फ़ ज्योति रानी, इन दिनों एक बेहद गंभीर आरोप के चलते चर्चा में हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के संदेह में गिरफ्तार की गई ज्योति को लेकर पुलिस और उसके परिवार के दावे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहां सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है, वहीं परिजन और पड़ोसी उसे निर्दोष बता रहे हैं।

कौन हैं ज्योति मल्होत्रा?

यूट्यूब चैनल "Travel with JO" चलाने वाली ज्योति के 3.77 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो ट्रैवल वीडियो और व्लॉग्स बनाकर लोकप्रिय हुईं। खास बात यह है कि उसके चैनल पर पाकिस्तान से जुड़े कई वीडियो मौजूद हैं, जिसे अब संदेह की नजर से देखा जा रहा है।

जासूसी के आरोप कैसे लगे?

पुलिस के मुताबिक, ज्योति उस समय पाकिस्तान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के संपर्क में थी जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। फोन रिकॉर्ड्स से भी उसके कश्मीर के दो संदिग्ध नंबरों से बातचीत के संकेत मिले हैं। इन सब के चलते उसे केंद्रीय एजेंसियों की जानकारी पर हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है।

परिवार का क्या कहना है?

ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने बेटी को पूरी तरह निर्दोष बताया है। उनका कहना है, "मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया।" हरीश पहले बढ़ई का काम करते थे और अब घर उनके हरियाणा बिजली निगम से रिटायर्ड भाई की पेंशन से चलता है। उन्होंने खुद शादी नहीं की और ज्योति को ही अपनी बेटी की तरह पाला है। बताया जाता है कि ज्योति की मां करीब 20 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई थीं और तब से पिता और चाचा ने ही उसका पालन-पोषण किया।

हरीश के अनुसार, उनकी पत्नी से उनके रिश्ते बेटी के जन्म से पहले ही तनावपूर्ण हो गए थे। वे अक्सर उन्हें छोड़कर चली जाती थीं और उनके परिवार के साथ रहने को लेकर हमेशा असहमति जताती थीं। वह लगातार अलग घर में रहने का दबाव बनाती थीं, जिससे पारिवारिक संबंध और भी बिगड़ते चले गए।

Hisar, Haryana: Father of YouTuber Jyoti Malhotra, Harish Malhotra says, "Last night at around 2 AM, she came home, along with the police. She came to take clothes. There was no conversation, neither before nor now. Normally, she would at least greet with a 'Namaste,' but other…