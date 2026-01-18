Gold Rate Today: सोना एक हफ्ते में ₹3320 हुआ महंगा, जानें 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Mehak, Updated: 18 Jan, 2026 01:47 PM

इस हफ्ते सोना और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय तनाव और अनिश्चित हालात के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। बीते एक हफ्ते में सोने के दाम में लगभग 3,320 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी में 35,000 रुपये...

नेशनल डेस्क : सोने और चांदी दोनों धातुओं में लगातार मजबूती देखने को मिल रही है। बीते एक सप्ताह के दौरान कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चित माहौल को इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले का विरोध करने वाले देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ी है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है।

अनिश्चित हालात में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं और इसी वजह से सोना-चांदी की मांग बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमत में करीब 3,320 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के दाम में लगभग 35,000 रुपये प्रति किलो का उछाल दर्ज किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 4,603.51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना एक हफ्ते की तेजी के बाद करीब 1,43,780 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। चांदी की कीमतों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और इसका भाव लगभग 2,95,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है।

बड़े शहरों में सोने का ताजा भाव ( 18 जनवरी 2026)

दिल्ली

24 कैरेट - ₹1,43,930 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,31,950 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,07,990 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

24 कैरेट - ₹1,43,780 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,31,800 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,07,840 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

24 कैरेट - ₹1,44,870 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,32,800 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,10,900 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

24 कैरेट - ₹1,43,780 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,31,800 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,07,840 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

24 कैरेट - ₹1,43,830 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट - ₹1,31,850 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट - ₹1,07,890 (प्रति 10 ग्राम)

विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी रहेगी, तब तक सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती का रुझान जारी रह सकता है।