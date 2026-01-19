BJP New National President: 5 बार विधायक बने, महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली; जानिए कौन हैं नितिन नबीन?

Edited By Mehak, Updated: 19 Jan, 2026 06:48 PM

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। बिहार के वरिष्ठ और युवा नेता नितिन नबीन को पार्टी की कमान सौंपी गई है। संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर लंबे अनुभव के कारण नितिन नबीन को बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व के तौर पर देखा जा रहा है।

नितिन नबीन का राजनीतिक सफर

नितिन नबीन बिहार की राजनीति का जाना-पहचाना चेहरा हैं। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक चुने जा चुके हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति से की और बाद में बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे में अहम भूमिकाएं निभाईं। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक, उन्होंने पार्टी में मजबूत पकड़ बनाई।

सरकारी और संगठनात्मक अनुभव

नितिन नबीन बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने सड़क निर्माण, नगर विकास एवं आवास, तथा विधि एवं न्याय जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। संगठन में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।

शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि

नितिन नबीन राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता भी बीजेपी से जुड़े रहे हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार और दिल्ली से प्राप्त की। वे विवाहित हैं और उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं।

युवा नेतृत्व पर बीजेपी का दांव

करीब 45 वर्ष की उम्र में नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना बीजेपी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पार्टी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है। साथ ही, पूर्वी भारत से किसी नेता को यह जिम्मेदारी देकर क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास भी माना जा रहा है।

आगे की राह

राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन के सामने संगठन को और मजबूत करना, आगामी चुनावों की रणनीति तैयार करना और केंद्र सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी संगठनात्मक रूप से और अधिक सशक्त होगी।