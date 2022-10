जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग मुठभेड़ में आर्मी डॉग ZOOM ने छुड़ाए आतंकियों के छक्के, गोलियां खाकर भी करता रहा हमला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में सोमवार को हुई मुठभेड़ में जहां लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकवादी मारे गए वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ में सेना के दो जवान और सेना का एक खोजी कुत्ता श्वान भी घायल हो गया। वहीं आपकों बता दें कि इस मुठभेड़ में खोजी कुत्ते जूम (Zoom) ने बेहद अहम किरदार निभाया।

दरअसल, आतंकवादियों की मौजूदगी की ठोस जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के इस जिले के तांगपावा इलाके में रविवार रात घेराबंदी कर कर दी जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया था। इसके लिए सेना ने अपने खोजी कुत्ते जूम (Zoom) को उस घर के अंदर भेजा जहां आतंकी छुपे हुए थे। लेकिन इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई।

#WATCH | In an operation in Kokernag, Anantnag, Army's dog 'Zoom' attacked terrorists & received 2 gunshot injuries. In spite of that, he continued his task which resulted in neutralisation of 2 terrorists. The canine is under treatment in Srinagar, J&K.



(Source: Chinar Corps) pic.twitter.com/D6RTiWqEnb — ANI (@ANI) October 10, 2022