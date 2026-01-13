22 साल की इस फेमस इन्फ्लुएंसर ने 60 साल के शख्स से रचाई शादी, मिला 'Gold Digger' का टैग

Main Menu

13 Jan, 2026 01:49 PM

married her teacher 22 year old influencer tagged as gold digger

सोशल मीडिया पर इन दिनों इटली की एक युवा इन्फ्लुएंसर और उनके 38 साल बड़े पति की तस्वीरें आग की तरह फैली हुई हैं। 22 साल की मिनिया पाग्नी ने जब अपने 60 वर्षीय शौहर मास्सिमो के साथ शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं तो इंटरनेट दो धड़ों में बंट...

Influencer Minia Pagni Marriage : सोशल मीडिया पर इन दिनों इटली की एक युवा इन्फ्लुएंसर और उनके 38 साल बड़े पति की तस्वीरें आग की तरह फैली हुई हैं। 22 साल की मिनिया पाग्नी ने जब अपने 60 वर्षीय शौहर मास्सिमो के साथ शादी की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर साझा कीं तो इंटरनेट दो धड़ों में बंट गया। जहां कुछ लोग इसे सच्चा प्यार कह रहे हैं वहीं बड़ी संख्या में यूजर्स ने मिनिया को 'गोल्ड डिगर' (दौलत की लालची) का टैग दे दिया है।

PunjabKesari

हाई स्कूल के टीचर पर था क्रश, ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

मिनिया ने अपनी प्रेम कहानी का खुलासा करते हुए बताया कि उनके और मास्सिमो के बीच का रिश्ता रातों-रात शुरू नहीं हुआ। मिनिया जब हाई स्कूल में थीं तब मास्सिमो उनके टीचर हुआ करते थे। उस समय मिनिया को अपने टीचर पर केवल एक क्रश था। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के करीब दो साल बाद दोनों की फिर से मुलाकात हुई। इस बार दोस्ती गहरी हुई और देखते ही देखते यह रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया। आखिरकार उम्र के लंबे फासले को दरकिनार कर दोनों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया।

PunjabKesari

सोशल मीडिया पर गोल्ड डिगर कहकर हुई ट्रोलिंग

जैसे ही मिनिया ने शादी की तस्वीरें पोस्ट कीं कमेंट सेक्शन आलोचनाओं से भर गया।

PunjabKesari

यह भी पढ़ें: बाथरूम में था कपल, महिला ने No Service कहकर किया मना, बात अनसुनी कर बिना नॉक किए ही होटल रूम के अंदर घुसा वेटर और...

प्यार है, पैसा नहीं— मिनिया ने तोड़ी चुप्पी

लगातार हो रही ट्रोलिंग के बाद मिनिया पाग्नी ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी के धन-दौलत के पीछे नहीं हैं।

"हमारा रिश्ता आपसी सम्मान, समझ और गहरे प्यार पर टिका है। उम्र महज एक नंबर है और यह किसी के रिश्ते की सच्चाई तय नहीं कर सकती। बिना सच्चाई जाने किसी को 'गोल्ड डिगर' कहना गलत है। मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही हूं और इन नकारात्मक कमेंट्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।"

