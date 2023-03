'नाटू-नाटू' गाने पर जर्मन राजदूत टीम के डांस पर पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा- The colours and flavours of India

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्कर विजेता ‘नाटु नाटु' गीत पर जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन द्वारा आयोजित किए गए नृत्य कार्यक्रम की सोमवार को सराहना की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, भारत के रंग और स्वाद! जर्मन निश्चित रूप से नृत्य कर सकते हैं... अच्छी तरह से नृत्य कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एकरमैन के एक ट्वीट के जवाब में यह प्रतिक्रिया दी। जर्मनी के राजनयिक ने नृत्य का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था कि 'जर्मन डांस नहीं कर सकते? मैं और मेरी इंडो-जर्मन टीम ने पुरानी दिल्ली में ऑस्कर 95 में नाटू-नाटू गाने की जीत का जश्न मनाया. परफेक्ट तो नहीं लेकिन ठीक है, एंबेसी चैलेंज खुला है, अगला कौन है?

The colours and flavours of India! Germans can surely dance and dance well! https://t.co/NpiROYJPUy — Narendra Modi (@narendramodi) March 20, 2023