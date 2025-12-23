Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डीजल की नई कीमतें जारी, आपके शहर में कितना सस्ता हुआ या महंगा हुआ तेल?

Edited By Anu Malhotra, Updated: 23 Dec, 2025 08:59 AM

नेशनल डेस्क: अगर आप रोज़ाना पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर नज़र रखते हैं, तो आज का अपडेट आपके लिए अहम है। देश की सरकारी तेल कंपनियां हर दिन सुबह ईंधन के नए दाम जारी करती हैं। इसी क्रम में 23 दिसंबर 2025 के लिए पेट्रोल और डीजल की ताज़ा कीमतें घोषित कर दी गई हैं। आइए जानते हैं कि आज देश के बड़े शहरों में ईंधन किस भाव पर मिल रहा है।

महानगरों में पेट्रोल-डीजल के रेट

नई दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

मुंबई में पेट्रोल के दाम 104.21 रुपये और डीजल 92.15 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं।

कोलकाता में पेट्रोल 103.94 रुपये जबकि डीजल 90.76 रुपये प्रति लीटर है।

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल 92.34 रुपये प्रति लीटर है।

अन्य प्रमुख शहरों का हाल

अहमदाबाद में पेट्रोल 94.49 रुपये और डीजल 90.17 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

बेंगलुरु में पेट्रोल 102.92 रुपये और डीजल 89.02 रुपये प्रति लीटर पर है।

हैदराबाद में पेट्रोल के दाम 107.46 रुपये और डीजल 95.70 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुके हैं।

जयपुर में पेट्रोल 104.72 रुपये और डीजल 90.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

उत्तर और पश्चिम भारत की कीमतें

लखनऊ में पेट्रोल 94.69 रुपये और डीजल 87.80 रुपये प्रति लीटर है।

पुणे में पेट्रोल 104.04 रुपये जबकि डीजल 90.57 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।

चंडीगढ़ में पेट्रोल 94.30 रुपये और डीजल 82.45 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया है।

इंदौर में पेट्रोल 106.48 रुपये और डीजल 91.88 रुपये प्रति लीटर है।

बाकी शहरों के ताज़ा रेट

पटना में पेट्रोल 105.58 रुपये और डीजल 93.80 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।

सूरत में पेट्रोल 95.00 रुपये और डीजल 89.00 रुपये प्रति लीटर है।

नासिक में पेट्रोल के दाम 95.50 रुपये और डीजल 89.50 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए हैं।

हर शहर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थानीय टैक्स, वैट और परिवहन लागत के कारण अलग-अलग होती हैं। इसी वजह से एक ही दिन में शहरों के रेट में फर्क देखने को मिलता है।