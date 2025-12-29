Main Menu

Vrindavan New Year crowd: बांके बिहारी मंदिर की चेतावनी:  5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध, ये है बड़ी वजह

29 Dec, 2025

new year crowd banke bihari temple mathura police vrindavan till january 5

यदि आप नए साल के आगाज पर ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मंदिर प्रबंधन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच श्रद्धालुओं की भारी आमद की आशंका जताते हुए एक विशेष गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने भक्तों...

मथुरा/वृंदावन: यदि आप नए साल के आगाज पर ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मंदिर प्रबंधन ने 29 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच श्रद्धालुओं की भारी आमद की आशंका जताते हुए एक विशेष गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने भक्तों से अनुरोध किया है कि यदि संभव हो, तो अत्यधिक भीड़ वाले इन दिनों में वृंदावन आने का कार्यक्रम टाल दें।

रिकॉर्ड तोड़ भीड़ का अनुमान: 5 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा
मथुरा पुलिस और स्थानीय खुफिया विभाग के अनुसार, वर्तमान में ही रोजाना करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को यह संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है।

पुलिस प्रशासन की अपील:
कमजोर वर्गों की सुरक्षा: छोटे बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को इन दिनों भीड़ का हिस्सा न बनने की सलाह दी गई है।
सुरक्षा का दबाव: मंदिर के संकरे रास्तों और दर्शन गैलरी में दबाव बढ़ने से अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है।

श्रद्धालुओं के लिए 'क्या करें और क्या न करें' (Do's & Don'ts)
मंदिर प्रबंधन ने भक्तों की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:-
कीमती सामान से बचें: मंदिर परिसर में कोई भी भारी बैग, आभूषण या कीमती सामान लेकर न आएं।
उद्घोषणा पर ध्यान: मंदिर और आसपास लगे लाउडस्पीकर पर होने वाले निर्देशों को गौर से सुनें।
जूता-चप्पल प्रबंधन: मंदिर की चौखट तक जूते पहनकर न आएं, इन्हें निर्धारित स्टैंड या अपनी गाड़ी में ही छोड़ दें।
सावधानी: जेबकतरों और संदिग्ध वस्तुओं से सावधान रहें।

प्रशासन और प्रबंधन का 'एक्शन प्लान'
ठाकुर बांके बिहारी के दरबार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। अधिकारियों का कहना है कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए श्रद्धालुओं का सहयोग अनिवार्य है। मंदिर प्रशासन के अनुसार, "हमारा लक्ष्य हर भक्त को सुरक्षित दर्शन कराना है, लेकिन इसके लिए भीड़ का प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है। हम चाहते हैं कि लोग पहले से स्थिति का आकलन करें और फिर घर से निकलें।"  

यात्रा से पहले यह जरूर जांच लें
-वृंदावन के रूट डायवर्जन और पार्किंग की जानकारी लें।
-स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी लाइव अपडेट्स को देखें।
-भीड़भाड़ वाले समय के बजाय ऑफ-पीक घंटों में दर्शन का प्रयास करें। 

