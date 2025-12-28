LIC New Jeevan Anand: LIC की इस स्कीम ने बाजार में मचाया तहलका, हर कोई कर रहा निवेश, जानिए इनसाइड डिटेल

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) दशकों से देश के करोड़ों लोगों की बचत और सुरक्षा का भरोसेमंद नाम रहा है। जब भी सुरक्षित निवेश और परिवार के भविष्य की बात आती है, तो सबसे पहले LIC का ही नाम लिया जाता है।

नेशनल डेस्क: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) दशकों से देश के करोड़ों लोगों की बचत और सुरक्षा का भरोसेमंद नाम रहा है। जब भी सुरक्षित निवेश और परिवार के भविष्य की बात आती है, तो सबसे पहले LIC का ही नाम लिया जाता है। इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए LIC की जीवन आनंद पॉलिसी निवेश और बीमा, दोनों का लाभ एक साथ देती है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए खास है जो कम प्रीमियम में भविष्य के लिए बड़ा फंड बनाना चाहते हैं और साथ ही जीवनभर बीमा सुरक्षा भी चाहते हैं।



कम प्रीमियम में बड़ा रिटर्न

अक्सर लोग बीमा पॉलिसी लेने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें प्रीमियम ज्यादा लगने लगता है। लेकिन जीवन आनंद पॉलिसी आम आदमी की जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर बनाई गई है।मान लीजिए किसी व्यक्ति की उम्र 35 साल है और वह 5 लाख रुपये का सम एश्योर्ड चुनता है। अगर वह 35 साल के टर्म के लिए यह पॉलिसी लेता है, तो उसे सालाना लगभग 16,300 रुपये प्रीमियम देना होगा। मासिक हिसाब से देखें तो यह रकम करीब 1400 रुपये प्रति माह बैठती है, यानी रोजाना करीब 45 रुपये की बचत।

पूरे पॉलिसी टर्म में कुल मिलाकर लगभग 5.70 लाख रुपये जमा होते हैं। इसके बदले मैच्योरिटी पर मौजूदा बोनस दरों के अनुसार करीब 25 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिल सकती है। इसमें शामिल हैं:

5 लाख रुपये का बेसिक सम एश्योर्ड

करीब 8.60 लाख रुपये का सिंपल रिविजनरी बोनस

लगभग 11.50 लाख रुपये का फाइनल एडिशनल बोनस





मैच्योरिटी के बाद भी खत्म नहीं होती पॉलिसी

जीवन आनंद पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत इसका होल लाइफ कवरेज है। आमतौर पर ज्यादातर बीमा योजनाएं मैच्योरिटी के बाद समाप्त हो जाती हैं, लेकिन इस पॉलिसी में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी पॉलिसीधारक को मैच्योरिटी पर 25 लाख रुपये मिल जाते हैं, तब भी उसकी पॉलिसी जारी रहती है। इसके बाद भी उस व्यक्ति पर 5 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर पूरी उम्र बना रहता है। मतलब, भविष्य में चाहे किसी भी उम्र में पॉलिसीधारक का निधन हो, उसके नॉमिनी को 5 लाख रुपये की राशि अलग से दी जाएगी। इस तरह यह पॉलिसी दो बार भुगतान करती है एक बार मैच्योरिटी पर और दूसरी बार मृत्यु के बाद परिवार को।



टैक्स में भी मिलती है राहत

इस पॉलिसी में निवेश करने से टैक्स की बचत भी होती है। पॉलिसी पर दिए गए प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। वहीं, मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम और डेथ बेनिफिट पर धारा 10(10D) के तहत टैक्स नहीं लगता, यानी यह पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है।



जरूरत पड़ने पर लोन और अन्य सुविधाएं

जीवन आनंद पॉलिसी केवल निवेश तक सीमित नहीं है। पॉलिसी के दो साल पूरे होने के बाद इस पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। अगर किसी कारणवश प्रीमियम समय पर जमा नहीं हो पाता, तो इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। मासिक प्रीमियम पर 15 दिन और अन्य मोड पर 30 दिन की छूट मिलती है। यह पॉलिसी 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध है। इसमें 15 से 35 साल तक का टर्म चुना जा सकता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ और क्रिटिकल इलनेस जैसे राइडर्स जोड़कर सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकता है।



किन लोगों के लिए है यह पॉलिसी

यह पॉलिसी उन लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जो सुरक्षित निवेश चाहते हैं, नियमित बचत कर सकते हैं और अपने परिवार को लंबे समय तक वित्तीय सुरक्षा देना चाहते हैं।

