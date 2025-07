नशे में धुत महिला ने कैब में की शर्मनाक हरकत, डैशकैम में लगे कैमरे ने सब कुछ कर लिया रिकॉर्ड... यूजर्स भी हुए हैरान

नेशनल डेस्क: आजकल ऑनलाइन कैब सेवा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ड्राइवरों को नशे में चूर यात्रियों की वजह से कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार नशे में धुत पैसेंजर्स के गलत व्यवहार के कारण ड्राइवर न सिर्फ असहज होते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहते हैं। ऐसी ही एक कहानी सामने आई है, जहां एक कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर कैमरा लगाकर इन यात्रियों के नशे में की गई गलत हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया।

कैमरे की वजह से हुआ खुलासा

डैशकैम की रिकॉर्डिंग में कई नशे में धुत यात्री कैब में बैठे हुए दिखे, जो अनुशासनहीन व्यवहार करते हुए नजर आए। वीडियो की शुरुआत में ड्राइवर खुद बताता है कि उसने यह कैमरा क्यों लगाया है। वीडियो में एक महिला कस्टमर अपने साथियों के साथ आती है, जो पूरी तरह से नशे में दिखाई देते हैं। ड्राइवर बार-बार उन्हें सही व्यवहार करने की हिदायत देता है, लेकिन यात्री बेफिक्र होकर गाड़ी में शराब पीते हैं और गंदे व्यवहार करते हैं।

This cab driver addressed privacy concerns in cabs which have dashboard cameras through this video.



He shouldn't have blurred the video though. Everyone should know who was this chutiya. pic.twitter.com/qmzDreMkgt — Incognito (@Incognito_qfs) July 2, 2025