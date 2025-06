Operation Sindhu: ईरान से लौटे 282 भारतीयों ने तिरंगा फहराया, भारतीय दूतावास को किया धन्यवाद

नेशनल डेस्क: बुधवार को ईरान के मशहद से एक विशेष उड़ान नई दिल्ली पहुंची, जिसमें 282 भारतीय नागरिक सुरक्षित लौटे। यह ऑपरेशन सिंधु अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक कुल 3,180 भारतीयों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। यह अभियान ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच शुरू किया गया था।



सरकार और दूतावास के प्रयासों की सराहना

दिल्ली पहुंचने पर लौटे भारतीयों ने भारत सरकार और ईरान स्थित भारतीय दूतावास के समर्पित प्रयासों के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि दूतावास ने सभी के लिए उचित व्यवस्था की और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक शरणार्थी ने कहा कि हालात अब बेहतर हो गए हैं और दूतावास ने हर संभव सहायता प्रदान की।



#WATCH | Delhi | An Indian national evacuated from Iran as part of Operation Sindhu, Mohammad Asim says, "...We are just coming from Iran. The Indian Embassy made very good arrangements for us. We did not face any trouble." pic.twitter.com/ZFo8xKpREg — ANI (@ANI) June 24, 2025