    'मिनी स्विट्जरलैंड' से मशहूर पहगाम के बैसरन मैदान में फिर लौटने लगी पर्यटकों की रौनक, हालात सामान्य होने की उम्मीद जगी

'मिनी स्विट्जरलैंड' से मशहूर पहगाम के बैसरन मैदान में फिर लौटने लगी पर्यटकों की रौनक, हालात सामान्य होने की उम्मीद जगी

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 05:42 PM

नेशनल डेस्क: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले ने न केवल मानवता को अंदर तक झकझोर दिया, बल्कि घाटी में पर्यटन पर भी असर डाला। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में ‘मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटक स्थल बैसरन मैदान में हुए इस हमले ने तुरंत ही केंद्रशासित प्रदेश के पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बड़ा झटका दिया। इस घटना ने उन कई संभावित घरेलू और विदेशी पर्यटकों की मानसिकता को भी प्रभावित किया, जो कश्मीर आने की योजना बना रहे थे। इस आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।

इस घटना के एक महीने से अधिक समय बाद कश्मीर में पर्यटन धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ा, लेकिन यात्रियों के मन में अब भी असमंजस बना रहा। हालांकि जून की शुरुआत में पर्यटक कम संख्या में ही सही, लेकिन धीरे-धीरे घाटी लौटने लगे हैं, जिससे क्षेत्र में धीरे-धीरे हालात पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। इसके बाद के महीनों में पर्यटन आगमन धीरे-धीरे बढ़ने लगा। विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों से आने वाले पर्यटक समूह प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और पहलगाम पहुंचने लगे हैं। अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि केंद्रशासित प्रदेश में पर्यटकों को वापस लाने के लिए उनकी सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए पर्यटन स्थलों को फिर से खोला जाए।

PunjabKesari

अब्दुल्ला ने कहा कि पर्यटन स्थलों को खोलने और उनका प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए कुछ साहस दिखाने की आवश्यकता है। जहां एक ओर समग्र रूप से पर्यटन क्षेत्र ने इसके प्रभाव से उबरना जारी रखा, वहीं पर्यटन मंत्रालय ने पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न स्थानों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) से लेकर दिल्ली में आयोजित ‘वर्ल्ड फूड इंडिया' (डब्ल्यूएफआई) के चौथे संस्करण के दौरान आयोजित एक विशेष पाक कला प्रतियोगिता शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आयोजित आईटीएम के 13वें संस्करण का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने किया। खांडू ने कहा कि मंत्रालय अब पूर्वोत्तर की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय ने भारत मंडपम में 25 से 28 सितंबर तक ‘‘वर्ल्ड फूड इंडिया– भारत के पाककला खजाने को पुनः प्रचलित करना'' कार्यक्रम का आयोजन किया। 

