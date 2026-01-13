Main Menu

जम्मू के राजौरी में LoC पर फिर दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सुरक्षाबलों ने किया काउंटर अटैक

13 Jan, 2026

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। जम्मू के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार 13 जनवरी 2026 को नियंत्रण रेखा (LoC) के पास 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत काउंटर फायरिंग...

नेशनल डेस्कः जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश सामने आई है। जम्मू के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार 13 जनवरी 2026 को नियंत्रण रेखा (LoC) के पास 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत काउंटर फायरिंग की।

कब और कैसे दिखे ड्रोन?

सुरक्षा सूत्रों के अनुसार पहला पाकिस्तानी ड्रोन शाम करीब 7:30 बजे LoC पार कर भारतीय सीमा में घुसता हुआ देखा गया। इसके बाद चार और ड्रोन करीब रात 8:30 बजे के आसपास दिखाई दिए। ड्रोन दिखते ही सेना और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई।

कठुआ में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

इससे एक दिन पहले यानी सोमवार 12 जनवरी 2026 को जम्मू के कठुआ जिले के पहाड़पुर इलाके में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। यह इलाका अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद पास है, इसलिए इसे सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। स्थानीय लोगों ने जैसे ही गुब्बारा देखा, तुरंत पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

दो दिन पहले मिला था सैटेलाइट फोन

इससे भी पहले, रविवार 11 जनवरी 2026 को जम्मू के कानाचक सेक्टर में, जो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, एक सैटेलाइट फोन डिटेक्ट किया गया था। इसके बाद भारतीय सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मिलकर पूरे इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान (Search Operation) चलाया, ताकि किसी आतंकी या घुसपैठिए का पता लगाया जा सके।

पाकिस्तान की लगातार घुसपैठ की कोशिश

बीते तीन दिनों के भीतर पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी गुब्बारा और सैटेलाइट फोन जैसी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान भारत की सीमा में निगरानी, तस्करी या आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से सेना, BSF, CRPF और खुफिया एजेंसियां पूरे जम्मू सीमा क्षेत्र में हाई अलर्ट मोड पर हैं और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

