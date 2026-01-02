New Year Liquor Sales Record: शराबियों ने न्यू ईयर पर तोड़े रिकॉर्ड, यहां पर एक ही रात में गटक गए 16 करोड़ की शराब, जानिए बाकी जगहों का हाल

Edited By Radhika, Updated: 02 Jan, 2026 11:31 AM

New Year Liquor Sales Record: नए साल के जश्न में डूबे भारत ने इस बार शराब की सेल के मामले में पिछले सभी आंकड़े पीछे छोड़ दिए हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शराब से होने वाली आय में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में 31 दिसंबर की रात सैकड़ों करोड़ की शराब गटक ली गई।

दिल्ली-नोएडा

राजधानी दिल्ली में नए साल के मौके पर करीब 400 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री का अनुमान है। वहीं नोएडा में 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच करीब 16 करोड़ रुपये की शराब बिकी। राज्य सरकारों द्वारा बिक्री का समय बढ़ाने और देर रात तक बार खुले रहने की अनुमति से राजस्व में भारी इजाफा हुआ है।

तेलंगाना

तेलंगाना ने इस साल भी अपना दबदबा कायम रखा। 30 और 31 दिसंबर को राज्य में कुल 800 करोड़ रुपये से अधिक की शराब बिकी। अकेले 31 दिसंबर को 401 करोड़ रुपये की सेल दर्ज की गई, जो सामान्य दिनों की तुलना में 8 गुना अधिक है। हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों जैसे रंगा रेड्डी में शराब की सबसे ज्यादा मांग रही।

कर्नाटक

कर्नाटक में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुल 1,669 करोड़ रुपये की शराब बिकी। न्यू ईयर ईव (31 दिसंबर) के आसपास राज्य में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार हुआ। इस दौरान 4.83 लाख बॉक्स शराब और करीब 3 लाख बीयर की बोतलें बेची गईं।

आंध्र प्रदेश और केरल

आंध्र प्रदेश में नए साल पर करीब 300 करोड़ रुपये की शराब बिकी, जो पिछले साल की तुलना में लगभग दोगुनी है। वहीं केरल में क्रिसमस से ही उत्सव का माहौल रहा। 24-25 दिसंबर को केरल ने 152 करोड़ रुपये की बिक्री की, जबकि 31 दिसंबर को यह आंकड़ा 125 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।