    राहुल गांधी एक 'ईमानदार' व्यक्ति हैं: कांग्रेस सांसद शशि थरूर

राहुल गांधी एक 'ईमानदार' व्यक्ति हैं: कांग्रेस सांसद शशि थरूर

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 03:37 PM

rahul gandhi is an honest man congress mp shashi tharoor

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को पार्टी के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ''ईमानदार'' व्यक्ति बताया, जो देश में सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर ''सशक्त आवाज'' हैं। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है,...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को पार्टी के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक ''ईमानदार'' व्यक्ति बताया, जो देश में सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न मुद्दों पर ''सशक्त आवाज'' हैं। थरूर ने कहा कि राहुल गांधी को हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वह देश में सांप्रदायिकता, नफरत और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं।

PunjabKesari

तिरुवनंतपुरम के सांसद ने यहां पत्रकारों से कहा, ''इस बारे में मेरी कोई अलग राय नहीं है।'' थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल के खिलाफ किसी भी गलत टिप्पणी से कभी सहमति नहीं जताई और कहा, ''वह (राहुल) एक ईमानदार नेता हैं।'' उनकी यह टिप्पणी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से हुई मुलाकात के एक दिन बाद आई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि ''सब ठीक है'' और ''हम साथ-साथ हैं।'' थरूर कोच्चि में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उनके साथ हुए व्यवहार और केरल में कुछ नेताओं द्वारा उन्हें 'दरकिनार' करने के प्रयासों से नाराज बताए जा रहे थे। भा

