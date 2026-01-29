Pradosh Vrat 30 January 2026: प्रदोष व्रत के दिन करें ये महाउपाय, शिव कृपा से मिलेगा संसार का हर सुख

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 29 Jan, 2026 02:05 PM

Pradosh Vrat 30 January 2026: 30 जनवरी 2026, शुक्रवार को प्रदोष व्रत का विशेष संयोग बन रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत फलदायी व्रत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में की गई शिव आराधना से धन,...

Pradosh Vrat 30 January 2026: 30 जनवरी 2026, शुक्रवार को प्रदोष व्रत का विशेष संयोग बन रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित अत्यंत फलदायी व्रत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में की गई शिव आराधना से धन, स्वास्थ्य, सुख, वैवाहिक आनंद, संतान सुख और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है।

शास्त्रों के अनुसार, यदि प्रदोष व्रत के दिन सही विधि से पूजा और उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता, रोग, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य दूर हो जाता है।

प्रदोष व्रत विशेष ज्योतिषीय मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो व्यक्ति श्रद्धा से प्रदोष व्रत करता है, उसे सांसारिक सुखों के साथ-साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है।

क्या है प्रदोष व्रत का महत्व?

प्रदोष काल सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। मान्यता है कि इसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

30 जनवरी 2026 का प्रदोष व्रत विशेष इसलिए भी है क्योंकि इस दिन शुक्रवार होने से यह शिव-शक्ति कृपा देने वाला माना जा रहा है।

30 जनवरी 2026 को प्रदोष व्रत के दिन क्या करें?

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और संकल्प

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। शिव नाम का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें।

पूरे दिन संयम और सात्त्विक आहार

व्रती को फलाहार या एक समय भोजन करना चाहिए। क्रोध, नकारात्मक विचार और वाणी दोष से बचें।

प्रदोष काल में शिव पूजा (सबसे जरूरी उपाय)

शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी से पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा और भस्म अर्पित करें।

इस मंत्र का जरूर करें जाप

प्रदोष व्रत के दिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें: “ॐ नमः शिवाय”

यह मंत्र जीवन के हर कष्ट को शांत करने वाला माना गया है।

दीपक और धूप का उपाय

शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

दान से मिलेगा सौ गुना फल

इस दिन जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल, दूध और मिठाई का दान करें। इससे पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है।

प्रदोष व्रत से मिलने वाले प्रमुख लाभ

आर्थिक तंगी दूर होती है।

रोग और मानसिक तनाव से मुक्ति।

विवाह और प्रेम जीवन में सुख।

संतान सुख की प्राप्ति।

करियर और व्यापार में उन्नति।

शिव कृपा से जीवन में स्थिरता।