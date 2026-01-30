Main Menu

रामलीला में राम के तीर से रावण अंधा! श्रीराम का किरदार निभा रहे युवक पर हमले का आरोप, FIR दर्ज

30 Jan, 2026 09:35 PM

ramleela stage accident leaves actor blind in one eye

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से रामलीला मंचन के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से रामलीला मंचन के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक घटना सामने आई है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव में आयोजित रामलीला में रावण का पात्र निभा रहे कलाकार सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। मंच पर अभिनय के दौरान चलाया गया तीर उनकी आंख में लग गया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह खत्म हो गई।

आधी रात हुआ हादसा, मंच पर मचा हड़कंप

घटना 13 नवंबर 2025 की देर रात करीब 12:30 बजे की है। मंचन के दौरान श्रीराम की भूमिका निभा रहे कलाकार द्वारा दृश्य के अनुसार तीर छोड़ा गया, लेकिन वह नियंत्रित न रह सका और सीधे रावण का रोल कर रहे सुनील कुमार की आंख में जा धंसा। अचानक चीख-पुकार मच गई और मंच पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घायल की आंख से खून और पानी बहने लगा।

मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कर दिया कि आंख की रोशनी नहीं बचाई जा सकी।

इलाज से इनकार, फिर बढ़ा विवाद

पीड़ित के भाई शिवमलाल ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई लापरवाही या हमला हो सकता है। उनका आरोप है कि परिवार अनुसूचित जाति से है और इलाज के खर्च को लेकर जब आयोजक रामसनेही सिंह और कलाकार नैतिक पांडेय से बात की गई, तो उन्होंने जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया।

परिजनों का दावा है कि बातचीत के दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। शुरुआत में कोई कार्रवाई न होने पर परिवार ने दोबारा थाने का रुख किया।

SC/ST एक्ट में केस दर्ज, जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहगंज पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST (Prevention of Atrocities) Act समेत अन्य आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थानाध्यक्ष राम सिंहासन शर्मा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच की जा रही है,जिसमें सुरक्षा मानकों की अनदेखी, तीर जैसे प्रॉप्स का इस्तेमाल और लगाए गए आरोप शामिल हैं।

धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल

यह घटना केवल एक कलाकार के जीवन से जुड़ा हादसा नहीं है, बल्कि रामलीला जैसे धार्मिक मंचनों में सुरक्षा व्यवस्था, प्रॉप्स के सुरक्षित उपयोग और कलाकारों की ट्रेनिंग पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी।

