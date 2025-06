बीजेपी के साथ नजदीकी की अटकलों को लेकर शशि थरूर ने तोड़ी चुप्पी, कहा - कांग्रेस से कुछ मतभेद हैं

National Desk : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि कुछ मुद्दों पर उनके विचार पार्टी की सोच से अलग हैं और वे इस बारे में पार्टी के अंदर चर्चा करेंगे। थरूर और कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी कई दिनों से महसूस की जा रही थी। जब भारत सरकार ने विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व शशि थरूर को सौंपा, तब भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नाराजगी जताई थी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से थरूर का नाम इस प्रतिनिधिमंडल के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्तावित नहीं किया गया था।

भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर कांग्रेस सरकार से सवाल कर रही थी, वहीं थरूर उसी सरकार के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर देश के बाहर उन सवालों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले भी कई बार पार्टी और थरूर के बीच मतभेद खुलेआम सामने आ चुके हैं।





Thirivananthapuram | Congress MP Shashi Tharoor says, "I have been working in Congress for the past 16 years. I have some differences of opinion with the party, and I will discuss them inside the party...Today I don't want to speak it. I need to meet and talk, let the time come,…