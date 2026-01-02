Silver Rate Hike: चांदी की कीमतों में होगी बढ़ोतरी! एक्सपर्ट ने बताए इतने हो जाएंगे रेट

Edited By Sahil Kumar,Updated: 02 Jan, 2026 08:44 PM
Silver Rate Hike: चांदी की कीमतों में इस साल ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली है। वायदा बाजार में भाव 2.54 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं, जिससे निवेशकों के बीच आगे के रुझान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या 2026 में भी चांदी की यह चमक बरकरार रहेगी या कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसी पर बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट अजय केडिया ने बड़ा अनुमान पेश किया है। अजय केडिया ने बताया कि साल 2026 में चांदी की कीमतें 3,00,000 रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर सकती हैं।
तेजी के इस दौर के बीच निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या साल 2026 में भी चांदी की कीमतों में तेजी जारी रहेगी या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इसी को लेकर इंडिया टीवी ने केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और कमोडिटी मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की।
3 लाख रुपये प्रति किलो तक जा सकती है चांदी
अजय केडिया ने बताया कि चांदी की कीमतें 2,54,174 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच चुकी हैं और साल 2025 में इसमें करीब 175 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उनके मुताबिक, यह तेजी स्ट्रक्चरल सप्लाई की कमी, इंडस्ट्रियल डिमांड में इजाफा और चांदी को अमेरिका द्वारा एक जरूरी मिनरल के रूप में मान्यता दिए जाने की वजह से आई है।
इसके अलावा, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी, सिल्वर ईटीएफ में मजबूत निवेश और 2026 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और नरमी की उम्मीदों ने चांदी को निवेश के लिहाज से और आकर्षक बना दिया है। अजय केडिया का मानना है कि इन कारकों के चलते साल 2026 में चांदी की कीमतें 3,00,000 रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर सकती हैं।
30–35 प्रतिशत तक गिरावट की भी आशंका
हालांकि, अजय केडिया ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। उनका कहना है कि जिन कारणों से इस साल चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है, वे अगले साल काफी हद तक स्थिर हो सकते हैं। ऐसे में 2026 में चांदी की कीमतों में 30 से 35 प्रतिशत तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि अगर बाजार में तेज गिरावट आती है, तो यह निवेश के लिए अच्छा मौका हो सकता है। अजय केडिया ने छोटे निवेशकों को म्यूचुअल फंड्स के जरिए सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी करने की सलाह दी है। उनके अनुसार, उतार-चढ़ाव के बावजूद यह रणनीति लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न दे सकती है।