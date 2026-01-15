Main Menu

Loan Rs 90,000: केवल आधार कार्ड दें और बिना गारंटी पाएं 90,000 रुपये तक लोन

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 11:53 AM

small business pm swanidhi yojana loan up to rs 90 000 without guarantee

अगर आप अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी सरकार ने इसके लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना (PM...

नेशनल डेस्क: अगर आप अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मोदी सरकार ने इसके लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी-पटरी और छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojna) अब 2030 तक जारी रहेगी। इसके तहत सरकार 90,000 रुपये तक का लोन देती है, जिससे लोग अपना व्यवसाय आसानी से शुरू या पुनः चालू कर सकते हैं।

कितना मिलेगा लोन और कैसे:
इस योजना के तहत कुल 90,000 रुपये का लोन तीन किश्तों में दिया जाता है। पहली किश्त में 15,000 रुपये, दूसरी में 25,000 रुपये और तीसरी किश्त में 50,000 रुपये मिलते हैं। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना किसी गारंटी या गिरवी के प्राप्त किया जा सकता है। पहली किश्त चुकाने के बाद ही अगली किश्त मिलती है, और इसी तरह पूरी रकम चरणबद्ध तरीके से दी जाती है।

आवेदन प्रक्रिया सरल:
लोन लेने के लिए अधिक कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। केवल अपना आधार कार्ड लेकर किसी भी सरकारी बैंक में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारियां भरकर आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा करना होता है। बैंक द्वारा जानकारी जांचने के बाद लोन अप्रूव किया जाता है। लोन की राशि छोटी ईएमआई में चुकाने की सुविधा भी उपलब्ध है।

डिजिटल सुविधाएं और लाभ:
रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को UPI लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है। डिजिटल पेमेंट पर कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध है, जो व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करती है।

सरकारी आंकड़े और लक्ष्य:
बीते 9 दिसंबर 2025 तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत 69.66 लाख से अधिक लाभार्थियों को 15,191 करोड़ रुपये से अधिक के 1.01 करोड़ लोन बांटे जा चुके हैं। इनमें से करीब 48 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्रिय हैं। सरकार का लक्ष्य इस योजना के तहत 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे व्यापारी लाभान्वित हों।
 

