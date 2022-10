दिल्ली: कांग्रेस के तीन नेताओं ने प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा, कहा- खड़गे के लिए करेंगे प्रचार

नेशनल डेस्क: कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि वह इस चुनाव में किसी के विरोध में नहीं, बल्कि पार्टी को मज़बूत करने के लिए उतरे हैं। उन्होंने संवादादाताओं से बातचीत में इस धारणा को भी खारिज कर दिया कि उन्हें गांधी परिवार का समर्थन हासिल है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ और युवा नेताओं के कहने पर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं।



The day I filed my nomination, I gave a resignation from my post aligning with the 'One Person One Post' decision of the party taken in Udaipur. I officially begin my campaign for the post of Congress party president today: Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/rseXiDPl3c