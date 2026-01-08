Main Menu

भूकंप के झटकों से हिली भारत की धरती, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता...दहशत में लोग

the land of india was shaken by earthquake tremors

गुजरात के राजकोट जिले में गुरुवार रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। खास तौर पर उपलेटा और जेतपुर तालुका के इलाकों में कुछ सेकंड के लिए धरती हिलने से लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए।

नेशनल डेस्कः गुजरात के राजकोट जिले में गुरुवार रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। खास तौर पर उपलेटा और जेतपुर तालुका के इलाकों में कुछ सेकंड के लिए धरती हिलने से लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए।

रात 8:43 बजे आया भूकंप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रात करीब 8 बजकर 43 मिनट पर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई, जो रिक्टर स्केल पर हल्की श्रेणी में आती है।

भूकंप का केंद्र उपलेटा से 30 किलोमीटर दूर

सिस्मोलॉजी विभाग के मुताबिक, भूकंप का केंद्र उपलेटा से लगभग 30 किलोमीटर दूर था। झटके हल्के होने के कारण किसी बड़ी तबाही की खबर नहीं आई।

कोई नुकसान नहीं, हालात सामान्य

फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भूकंप के बाद इलाके में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं।

