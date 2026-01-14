दुनिया की टॉप-5 नेवी की रैंकिंग जारी, अमेरिका पहले और चीन नंबर-2 पर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंक

Main Menu

Edited By Updated: 14 Jan, 2026 12:52 AM

the ranking of the world s top 5 navies has been released

दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की एक नई लिस्ट सामने आई है। यह रैंकिंग World Directory of Modern Warships and Submarines (WDMMW) ने जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 40 देशों की नौसेनाओं का विश्लेषण किया गया है। इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए...

इंटरनेशनल डेस्कः दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं की एक नई लिस्ट सामने आई है। यह रैंकिंग World Directory of Modern Warships and Submarines (WDMMW) ने जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया के 40 देशों की नौसेनाओं का विश्लेषण किया गया है। इस रैंकिंग को तैयार करने के लिए WDMMW ने कई बातों को ध्यान में रखा, जैसे हर देश की नौसेना की असल ताकत (True Value Rating), युद्धपोतों और पनडुब्बियों की संख्या, आधुनिकीकरण (Modernisation) की योजनाएं, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हमला करने और हमले से बचाव करने की क्षमता। 

टॉप-5 नौसेनाएं कौन-सी हैं?

 1. अमेरिका

अमेरिकी नौसेना इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना बनी हुई है। इसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। जिनमें से ज्यादातर परमाणु ऊर्जा से चलते हैं। इसके युद्धपोत और लड़ाकू क्षमताएं दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती हैं।

2. चीन

भारत का पड़ोसी देश चीन दूसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक, कई मामलों में चीन की नौसेना अमेरिका से भी आगे निकल चुकी है। WDMMW का कहना है कि चीन जल्द ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बन सकता है।

3. रूस

रूस की नौसेना तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट में इसे “जटिल लेकिन खतरनाक ताकत” बताया गया है क्योंकि – रूस के पास परमाणु हथियार ले जाने वाली पनडुब्बियां हैं। उसके पास एडवांस्ड एंटी-शिप मिसाइलें भी मौजूद हैं।

इंडोनेशिया

चौथे नंबर पर इंडोनेशिया की नौसेना है। इसके पास करीब 245 अलग-अलग तरह के युद्धपोत हैं। इंडोनेशिया तेजी से अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, खासतौर पर ब्लू-वॉटर ऑपरेशन्स यानी खुले समुद्र में लंबी दूरी तक युद्ध करने की क्षमता बढ़ा रहा है।

दक्षिण कोरिया

पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। इसकी नौसेना एशिया की सबसे आधुनिक और तकनीकी रूप से एडवांस नौसेनाओं में से एक मानी जाती है।

भारत की रैंकिंग क्या रही?

WDMMW की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत को 7वां स्थान मिला है। भारत की नौसेना को 100.5 की True Value Rating दी गई है। भारतीय नौसेना के पास फिलहाल – 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, 19 पनडुब्बियां,74 फ्लीट कोर युद्धपोत और 5 एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट (समुद्र से जमीन पर हमला करने की क्षमता)। हालांकि भारत टॉप-5 में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन उसकी नौसेना लगातार तेजी से आधुनिक बनाई जा रही है, खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ते खतरे को देखते हुए।

 

पाकिस्तान की रैंकिंग

 पाकिस्तान को इस लिस्ट में 26वां स्थान मिला है। पाकिस्तानी नौसेना के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन उसके पास 8 पनडुब्बियां हैं और 28 फ्लीट कोर युद्धपोत मौजूद हैं।

क्या कहती है यह रिपोर्ट?

WDMMW की यह रैंकिंग दिखाती है कि अमेरिका अभी भी समुद्रों का सबसे बड़ा बादशाह है। चीन बहुत तेजी से उसे टक्कर दे रहा है। भारत एक मजबूत नौसेना जरूर है, लेकिन टॉप-5 से अभी बाहर है और पाकिस्तान की नौसेना भारत से काफी पीछे है।

