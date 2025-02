महाकुंभ का तीसरा ‘अमृत स्नान’ शुरू, लाखों श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम

नेशनल डेस्कः बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले में तीसरा और भव्य ‘अमृत स्नान’ शुरू हो चुका है। इस धार्मिक आयोजन में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु हिस्सा ले रहे हैं। भोर होते ही, विभिन्न अखाड़ों के नागाओं सहित साधुओं का एक विशाल जत्था त्रिवेणी संगम की ओर अपनी यात्रा पर निकला और वहां पवित्र स्नान शुरू किया। विशेष महत्व इस स्नान को इस बार इसलिए प्राप्त है क्योंकि पिछले ‘अमृत स्नान’ के दौरान भगदड़ मचने के कारण 30 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। इस बार सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।



अब तक 33 करोड़ श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी

महाकुंभ मेला अब तक विश्वभर से 33 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि आज लगभग पांच करोड़ तीर्थयात्री इस पवित्र अवसर पर संगम में डुबकी लगाएंगे। ‘मौनी अमावस्या’ के बाद अब तक किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन उपायों को और अधिक सख्त कर दिया है। प्रशासन ने इस बार मेला क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निरीक्षण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र का दौरा किया और तैयारियों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर अतिरिक्त कर्मियों, चिकित्सा कर्मचारियों और संसाधनों को तैनात करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि इस बार अमृत स्नान के आयोजन में किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना न हो, और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

#WATCH | Prayagraj | Sadhus of various akhadas take a holy dip in Triveni Sangam on the auspicious occasion of #BasantPanchami. pic.twitter.com/4sC39rfDP7 — ANI (@ANI) February 2, 2025