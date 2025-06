दिलजीत दोसांझ के समर्थन में उतरे ये बड़े BJP नेता, बोले- वो एक कलाकार नहीं, बल्कि भारतीय....

नेशनल डेस्क: दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'सरदार जी 3' को लेकर विवादों में हैं। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बायकॉट की मांग तेज़ हो गई है। इस विवाद का मुख्य कारण फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर का होना है, जिसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। FWICE ने तो दिलजीत पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है।

भारत में अनुपलब्ध ट्रेलर और दर्शकों की नाराजगी

'सरदार जी 3' का ट्रेलर भारत में YouTube पर उपलब्ध नहीं है। दर्शकों को "यह वीडियो आपके देश में उपलब्ध नहीं है" का संदेश दिख रहा है। फिल्म का पाकिस्तान के शहरों जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और सियालकोट में रिलीज होने की योजना और एक पाकिस्तानी कलाकार की भागीदारी ने भारतीय प्रशंसकों के गुस्से को और भड़का दिया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे 'शर्मनाक' और 'राष्ट्रविरोधी' करार दे रहे हैं और 'सरदार जी 3' फिल्म व दिलजीत को बॉयकॉट करने की मांग तेजी से बढ़ रही है।

<

.@diljitdosanjh is not just a celebrated artist—he's a national asset and a global ambassador of Indian culture. FWICE’s call to revoke his Indian citizenship over an inadvertent and pre-incident film shoot is not only unfair but shockingly disproportionate.



The film featuring a…