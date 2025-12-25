BJP Leader Murder : इस BJP नेता को बदमाशों ने गोलियों से भूना, घटना के बाद फैली सनसनी

बिहार में कानून-व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। समस्तीपुर जिले में बुधवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा के एक स्थानीय नेता की उनके घर के बाहर ही अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से...

Crime news: बिहार में कानून-व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच अपराधियों ने एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। समस्तीपुर जिले में बुधवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा के एक स्थानीय नेता की उनके घर के बाहर ही अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है।

शाम की सैर के दौरान हुआ हमला

मृतक की पहचान 30 वर्षीय रूपक कुमार के रूप में हुई है, जो भाजपा के बूथ अध्यक्ष थे। जानकारी के मुताबिक रूपक बुधवार शाम खानपुर थाना क्षेत्र के शादीपुर घाट स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे थे। इसी दौरान दो बाइकों पर सवार चार नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। रूपक को तीन से अधिक गोलियां लगीं। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

जेडीयू कार्यकर्ता पर हत्या का शक

परिजनों ने गांव के ही पप्पू चौधरी नामक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है, जो जनता दल यूनाइटेड (JDU) से जुड़ा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रूपक का पप्पू चौधरी के साथ पुराना विवाद चल रहा था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने देर रात घटनास्थल का दौरा किया और कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में खानपुर थानाध्यक्ष रंजीत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

राजनीतिक रंजिश या व्यक्तिगत विवाद?

रूपक का परिवार सक्रिय रूप से भाजपा से जुड़ा है; उनका भाई दीपक सहनी प्रखंड भाजपा कमेटी में मीडिया प्रभारी है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि यह हत्या केवल व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है।