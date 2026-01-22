Main Menu

Vande Bharat Sleeper Train: आज से इस रुट पर चलेगी वंदेभारत स्‍लीपर ट्रेन, ये होगा शेड्यूल और इतने रुपए होगी टिकट

Updated: 22 Jan, 2026 12:49 PM

vande bharat sleeper fare and features

आज यानि 22 जनवरी से देश में पहली  वंदेभारत स्‍लीपर ट्रेन आज से शुरू हो रही है। पहली Vande Bharat Sleeper Express आज शाम कामाख्या स्टेशन से अपने पहले नियमित सफर पर रवाना हो रही है। वहीं, हावड़ा से कामाख्या के बीच यह सेवा कल यानी 23 जनवरी से शुरू होगी।

Vande Bharat Sleeper Train: आज यानि 22 जनवरी से देश में पहली  वंदेभारत स्‍लीपर ट्रेन आज से शुरू हो रही है। पहली Vande Bharat Sleeper Express आज शाम कामाख्या स्टेशन से अपने पहले नियमित सफर पर रवाना हो रही है। वहीं, हावड़ा से कामाख्या के बीच यह सेवा कल यानी 23 जनवरी से शुरू होगी।

दिल्लीवालों के लिए 'शाही सफर' का प्लान

भले ही यह ट्रेन फिलहाल दिल्ली से नहीं चलती, लेकिन राजधानी के लोग भी इस अत्याधुनिक ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। यदि आप दिल्ली में हैं और इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो यह आसान तरीका अपना सकते हैं:

  • दिल्ली से हावड़ा: शाम को दिल्ली से 'राजधानी एक्सप्रेस' पकड़ें, जो अगले दिन सुबह आपको हावड़ा पहुंचा देगी। (थर्ड एसी का किराया लगभग ₹2300)।
  • दिनभर कोलकाता की सैर: हावड़ा पहुंचने के बाद आपके पास पूरा दिन होगा। आप विक्टोरिया मेमोरियल या हावड़ा ब्रिज जैसी जगहों का आनंद ले सकते हैं।
  • शाम को वंदे भारत का मजा: शाम 06:20 बजे हावड़ा से वंदे भारत स्लीपर में सवार हों और अगली सुबह कामाख्या (गुवाहाटी) पहुंचें।

इस पूरे 'कनेक्टिंग सफर' के लिए आपको लगभग ₹4600 (₹2300 राजधानी + ₹2300 वंदे भारत) खर्च करने होंगे।

समय और किराया 

यह ट्रेन लगभग 972 किलोमीटर की दूरी महज 14 घंटे में तय करेगी, जो इस रूट की सबसे तेज सेवा है।

  • कामाख्या से प्रस्थान: शाम 18:15 बजे (पहुंच: अगले दिन सुबह 08:15 बजे हावड़ा)
  • हावड़ा से प्रस्थान: शाम 18:20 बजे (पहुंच: अगले दिन सुबह 08:20 बजे कामाख्या)
  • किराया: थर्ड एसी का किराया करीब ₹2435 से शुरू है। (नोट: इसमें कैटरिंग शुल्क अलग से हो सकता है)।

यहां पर लगेगा ट्रेन का स्टॉपेज

रास्ते में यह ट्रेन रंगिया, न्यू बोंगाईगांव, न्यू जलपाईगुड़ी (NJP), मालदा टाउन और नबद्वीप धाम जैसे 13 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में यात्रियों के लिए शानदार बर्थ, ऑटोमैटिक दरवाजे, सेंसर वाले नल और अत्याधुनिक बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

 

 

