Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | नजर उतारने के लिए कौन सा नमक है सबसे असरदार? जानिए शास्त्रों की मान्यता

नजर उतारने के लिए कौन सा नमक है सबसे असरदार? जानिए शास्त्रों की मान्यता

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 03:53 PM

which type of salt is most effective to remove the evil eye what scriptures say

नजर उतारने की परंपरा भारतीय घरों में लंबे समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार, बुरी नजर उतारने के लिए सेंधा नमक सबसे शुभ और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह शुद्ध और प्राकृतिक होता है। नमक को व्यक्ति के सिर से पैर तक सात बार घुमाकर पानी के साथ...

नेशनल डेस्क : पहले के समय से ही घरों में नजर उतारने की परंपरा चली आ रही है। खासतौर पर बच्चों और परिवार के सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए नमक का इस्तेमाल आम रहा है। आज भी कई घरों में यह परंपरा निभाई जाती है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि नजर उतारने के लिए कौन-सा नमक सही होता है, क्योंकि बाजार में सेंधा, काला, सफेद और समुद्री नमक जैसे कई विकल्प मौजूद हैं।

शास्त्र क्या कहते हैं?

धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार, नजर उतारने के लिए सेंधा नमक को सबसे अधिक शुभ माना गया है। सेंधा नमक प्राकृतिक और शुद्ध होता है, इसमें मिलावट की संभावना कम होती है। मान्यता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा को जल्दी सोख लेता है और व्यक्ति पर पड़े बुरे प्रभाव को दूर करने में मदद करता है। अगर सेंधा नमक उपलब्ध न हो, तो काले या सफेद नमक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनके प्रभाव को सेंधा नमक की तुलना में थोड़ा कम माना गया है।

यह भी पढ़ें - किसान ध्यान दें... PM Kisan Yojana की रकम पर जल्द आने वाला है ये बड़ा अपडेट

नमक से नजर उतारने का सही तरीका

नजर उतारने के लिए सबसे पहले उस व्यक्ति को शांत जगह पर बैठाएं, जिसकी नजर उतारनी है। इसके बाद हाथ में नमक के कुछ दाने या टुकड़े लें। अब उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक सात बार उल्टी दिशा में नमक को घुमाएं। इसके बाद इस नमक को पानी के साथ नाली या ऐसे स्थान पर बहा दें, जहां वह घर से बाहर चला जाए। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर निकल जाती है।

किस हाथ से उतारें नजर?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, नजर हमेशा दाएं हाथ से उतारनी चाहिए। इस दौरान ध्यान रखें कि नमक हाथ से गिरे नहीं। ऐसा माना जाता है कि अगर नमक गिर जाए, तो व्यक्ति पर नकारात्मक असर बना रह सकता है।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - सोने के महंगे दामों के बीच मिडिल क्लास ने खरीदारी के लिए निकाला ये नया तरीका

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!