कलयुगी बेटे ने हथौड़े से पीट-पीटकर कर मां को उतारा मौत के घाट, वजह जान आप भी हो जाओगे हैरान!

Edited By Pardeep,Updated: 24 Dec, 2025 10:48 PM
बिहार में खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खीराडीह गांव में एक बेटे ने कथित तौर पर हथौड़े से पीट-पीटकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान 60 वर्षीय उड़नी देवी के रूप में हुई है, जबकि...
नेशनल डेस्कः बिहार में खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखंड अंतर्गत खीराडीह गांव में एक बेटे ने कथित तौर पर हथौड़े से पीट-पीटकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतका की पहचान 60 वर्षीय उड़नी देवी के रूप में हुई है, जबकि हत्या का आरोप उनके बेटे मंटू मंडल पर है।
पुलिस के अनुसार यह घटना बीती देर रात की है। बताया गया कि उड़नी देवी अपने बेटे मंटू मंडल के पैर में तेल लगाकर उसकी मालिश कर रही थीं। इसी दौरान जब उन्होंने उसके माथे पर तेल लगाया, तो वह अचानक उग्र हो गया और चिल्लाने लगा। स्थिति बिगड़ती देख उसके पिता घनश्याम मंडल डरकर घर से बाहर निकल गए। इसके बाद मंटू मंडल ने हथौड़े से अपनी मां के माथे पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी मंटू मंडल कथित तौर पर मानसिक रूप से अस्वस्थ है।
ग्रामीणों ने बताया कि उसके आक्रामक व्यवहार के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई थी और वहीं रह रही है। मंटू मंडल अपने माता-पिता के साथ ही रहता था, जबकि उसके दो अन्य भाई अलग रहते हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही परबत्ता थाना के प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अखलेश कुमार ने बताया कि पुलिस को पूर्वाह्न करीब 11 बजे हत्या की सूचना मिली थी। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि मंटू मंडल ने अपनी मां की हत्या की है। घटनास्थल से खून के छींटे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी मंटू को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।