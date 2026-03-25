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चांदी से हमेशा महंगा क्यों रहता है सोना? सामने आए चौंकाने वाले ये बड़े कारण

Edited By Updated: 25 Mar, 2026 12:46 PM

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सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं हैं, लेकिन सोना हमेशा चांदी से महंगा रहता है। इसका मुख्य कारण सोने का सीमित उत्पादन, ज्यादा मांग और केंद्रीय बैंकों द्वारा इसे भंडार में रखना है। वहीं चांदी की उपलब्धता अधिक है और इसका उपयोग उद्योगों में ज्यादा...

नेशनल डेस्क : सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुएं हैं, जिनका इस्तेमाल निवेश और गहनों के लिए किया जाता है। निवेशक भी बाजार के उतार-चढ़ाव के समय इन्हें सुरक्षित विकल्प मानते हैं। हालांकि, इन दोनों की कीमतों में बड़ा अंतर देखा जाता है। आमतौर पर चांदी सोने की तुलना में काफी सस्ती होती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजहें क्या हैं।

बाजार का आकार और मांग

सोने का बाजार चांदी की तुलना में काफी बड़ा और मजबूत माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी का बाजार सोने के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत ही है। सोने में निवेश और ट्रेडिंग ज्यादा होती है, जिससे इसकी मांग बनी रहती है और कीमतें ऊंची रहती हैं। जब बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सोने की ओर अधिक रुख करते हैं, जिससे इसकी कीमत में और वृद्धि होती है।

उपलब्धता और खनन की प्रक्रिया

चांदी की उपलब्धता सोने की तुलना में अधिक है। चांदी अक्सर अन्य धातुओं जैसे तांबा, जस्ता और सीसा के खनन के दौरान उप-उत्पाद के रूप में मिल जाती है, जिससे इसका उत्पादन आसान और सस्ता हो जाता है। वहीं सोना निकालने की प्रक्रिया कठिन और महंगी होती है, क्योंकि इसे गहराई से और विशेष तकनीक से निकाला जाता है। इसी कारण सोने की लागत ज्यादा होती है, जबकि चांदी सस्ती रहती है।

औद्योगिक उपयोग और मांग

चांदी का उपयोग उद्योगों में अधिक होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में। इसकी मांग आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी होती है। जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ती है, तो औद्योगिक मांग कम हो जाती है, जिससे चांदी की कीमतों पर असर पड़ता है। इसी कारण चांदी में सोने की तुलना में अधिक उतार-चढ़ाव देखा जाता है।

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केंद्रीय बैंकों की भूमिका

दुनिया के केंद्रीय बैंक अपने भंडार में बड़े पैमाने पर सोना रखते हैं। इससे सोने की मांग लगातार बनी रहती है और इसकी कीमत ऊंची रहती है। इसके विपरीत, चांदी को केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडार के रूप में ज्यादा नहीं रखा जाता। इस कारण इसकी मांग अपेक्षाकृत कमजोर रहती है और यह सोने के मुकाबले सस्ती होती है।

कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण

सोना और चांदी की कीमतें कई कारणों से बदलती रहती हैं, जैसे:

  • वैश्विक आर्थिक स्थिति
  • मांग और आपूर्ति का संतुलन
  • निवेशकों का भरोसा
  • सरकारी टैक्स और नीतियां

इन सभी कारणों का असर सीधे इन धातुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे इनके दाम समय-समय पर ऊपर-नीचे होते रहते हैं।


 

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