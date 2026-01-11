Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | क्या 3 लाख तक पहुंचेंगे चांदी के दाम? एक्सपर्ट ने दे दिया बड़ा हिंट

क्या 3 लाख तक पहुंचेंगे चांदी के दाम? एक्सपर्ट ने दे दिया बड़ा हिंट

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 05:13 PM

will silver prices reach 3 lakh expert have given a big hint

देश में चांदी के दामों में बीते एक हफ्ते में तेज बढ़त दर्ज की गई है। 11 जनवरी को चांदी का भाव 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। कीमतों में तेजी का मुख्य कारण डॉलर में नरमी, वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व सोलर उपकरणों की...

नेशनल डेस्क : देश में चांदी के दामों में बीते एक हफ्ते में तेज बढ़त दर्ज की गई है। 11 जनवरी 2026 को चांदी का भाव लगभग 19,000 रुपये बढ़कर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सिल्वर का हाजिर भाव 76.92 डॉलर प्रति औंस रहा। इस तेजी के पीछे डॉलर में नरमी और वैश्विक अनिश्चितताओं का बड़ा हाथ है।

विशेषज्ञों के अनुसार इस उछाल के कई कारण हैं। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव के चलते पेरू और चाड से सप्लाई प्रभावित हुई, वहीं चीन ने 1 जनवरी से सिल्वर एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की बढ़ती मांग ने डिमांड-सप्लाई में असंतुलन पैदा किया, जिससे चांदी के दाम तेजी से बढ़े।

यह भी पढ़ें - हफ्ते के आखिरी दिन सोना-चांदी के दामों में आया जबरदस्त उछाल, जानें 24K और 22K का ताजा रेट

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि MCX पर चांदी के 3 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना बनी हुई है। COMEX सिल्वर के लिए भी 100 डॉलर प्रति औंस तक का लक्ष्य रखा गया है। पेस 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटजिस्ट अमित गोयल के अनुसार, MCX सिल्वर का महत्वपूर्ण सपोर्ट 2,30,000 रुपये है और ऊपर की ओर बड़े रेजिस्टेंस 2,65,000 और 2,90,000 रुपये हैं। यदि ये स्तर टूटते हैं, तो चांदी 3 लाख रुपये तक जा सकती है।

वैश्विक घटनाओं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले में देरी ने भी चांदी को मजबूती दी। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले 1–1.5 महीनों में चांदी की कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है, लेकिन निवेशक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर नजर बनाए रखें। डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारक आगे भी चांदी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।

और ये भी पढ़े

यह भी पढ़ें - फेमस गायक और एक्टर का हुआ निधन, 43 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!