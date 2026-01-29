Main Menu

नवांशहर में 31 जनवरी को आधे दिन की छुट्टी का ऐलान, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

जिले में 31 जनवरी को स्कूलों और कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है।

नवांशहर: जिले में 31 जनवरी को स्कूलों और कॉलेजों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आम लोगों की धार्मिक भावनाओं तथा स्कूलों/कॉलेजों के अध्यापकों और विद्यार्थियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर यह निर्णय लिया गया है।

जिला शहीद भगत सिंह नगर के विभिन्न स्थानों पर 31 जनवरी (शनिवार) को निकाली जाने वाली शोभायात्रा में भाग लेने के मद्देनज़र सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दोपहर बाद आधे दिन की छुट्टी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला शिक्षा अधिकारी (सेकेंडरी और एलिमेंटरी) को आदेशों को तुरंत लागू करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है।

अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि श्री गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी (रजि.), नवांशहर द्वारा दी गई अर्जी में बताया गया था कि 31 जनवरी 2026 और 1 फरवरी 2026 को श्री गुरु रविदास जी महाराज का 649वां प्रकाश पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 31 जनवरी 2026 को जिले के विभिन्न गांवों में विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी भी भाग लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को दोपहर बाद जिले के सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में आधे दिन की छुट्टी घोषित की गई है।
 

