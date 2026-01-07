Why Share Market Down: सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के, 3 फैक्टर ने तोड़ा बाजार

भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार 7 जनवरी को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स 102 अंक या 0.12% की गिरावट के साथ 84,961 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37 अंक या 0.14% टूटकर 26,140 के स्तर पर पहुंच गया। भू-राजनीतिक तनाव, विदेशी...

नई दिल्ली: भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार 7 जनवरी को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में कमजोरी देखने को मिली। सेंसेक्स 102 अंक या 0.12% की गिरावट के साथ 84,961 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 37 अंक या 0.14% टूटकर 26,140 के स्तर पर पहुंच गया। भू-राजनीतिक तनाव, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार का सेंटीमेंट दबाव में बना हुआ है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 300 अंकों से अधिक गिर गया, जबकि निफ्टी फिसलकर 26,100 के नीचे आ गया।

आज बाजार गिरने के 3 बड़े कारण

1. भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा

वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और टैरिफ से जुड़ी नई आशंकाओं ने निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता को कमजोर किया है। इनरीच के सीईओ पोनमुदी आर के मुताबिक, ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली के कारण बाजार सीमित दायरे में बना रह सकता है। उनका कहना है कि मौजूदा माहौल में किसी बड़े ट्रेंड की बजाय स्टॉक और सेक्टर आधारित हलचल देखने को मिलेगी।

2. विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली

एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने करीब 107.63 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। जनवरी महीने में अब तक एफआईआई लगभग 3,100 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशकों की यह लगातार निकासी बाजार की लिक्विडिटी और निवेशकों के भरोसे पर असर डाल रही है।

3. कमजोर ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजारों से भी आज नकारात्मक संकेत मिले। जापान का निक्केई 225 और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स कमजोरी के साथ कारोबार करते दिखे। वैश्विक बाजारों में सतर्कता के माहौल का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ नजर आया।